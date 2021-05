Dani Mateo, a Wyoming, en 'El intermedio': "¡Madre mía! Ya está el yayo agobiado..."

Si las elecciones a la Comunidad de Madrid fueron las grandes protagonistas de El intermedio la semana pasada, este lunes fue el fin del estado de alarma y las fiestas que se organizaron en numerosas ciudades españolas.

"El coronavirus no sabe si hay o no estado de alarma, él es más de UCI que de BOE y viendo estas imágenes no puedo dejar de pensar en cuando decíamos que de esto saldríamos mejores. ¿De verdad?", afirmó Wyoming.

Y añadió que "entiendo el agotamiento que supone llevar un año de pandemia, pero podríamos comportarnos con toda la responsabilidad que les falta a algunos de nuestros representantes".

El presentador también comentó con Sandra Sabatés las declaraciones de Teodoro García Egea, Secretario General del PP, en la Cadena SER a Angels Barceló, donde señaló que "tenemos registrada una propuesta en el Congreso de los Diputados que, cuando el Gobierno quiera, se lleva a las Cortes y en 15 días se acaba con este caos".

Wyoming, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

Wyoming, sorprendido, reconoció que "el Gobierno no tendría que hacer nada, ni leérselo. Mejor que no lo hagan porque la última medida del plan es que Pablo Casado pase a ser el nuevo presidente del Gobierno".

"Espero que lleguen algún tipo de acuerdo y diseñen un paraguas jurídico para protegernos", añadió el madrileño, pero, al escucharle, Dani Mateo no pudo contenerse y exclamó: "¡Madre mía! Ya está el yayo agobiado con sus cosas...".

Sandra Sabatés, Wyoming y Dani Mateo, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

El colaborador hiló la noticia comentada por su jefe con la suya afirmando que "el pasado fin de semana vimos imágenes muy alarmantes de celebraciones descontroladas por todo el país como en Barcelona, donde cientos de personas se arremolinaban en las playas como si fuera San Juan, y en Madrid, centenares jóvenes coreaban libertad, pero hay una solución".

Mateo rescató unas imágenes de una chica que se han hecho virales abroncando a varias personas que estaban fiesta: "Madrid es una vergüenza, esto no es libertad es una anarquía. La mascarilla os la habéis dejado en casa, ¿verdad?", exclamó la joven.

Tras ver el vídeo, el colaborador del programa de La Sexta afirmó que "es una justiciera implacable, la bautizaremos como 'Miss cojones girl' porque recorre las calles con la autoridad de una madre y el vocabulario de un cantante de rap", concluyó.