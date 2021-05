Arturo Valls, en 'El hormiguero': "Hago la dieta del ayuno intermitente y estoy 14 horas sin comer"

Con unas horas de margen, Arturo Valls hizo doblete este lunes en Antena 3. Si de 18:00 a 19:00 horas los espectadores de Atresmedia le pudieron ver presentando ¡Ahora caigo!, por la noche fue el primer invitado de la semana en El hormiguero.

El valenciano presentó la segunda temporada del concurso Mask Singer, que se estrena el próximo lunes 17: "Esta edición más espectacular y más internacional, he tenido que desempolvar el inglés que no tenía", afirmó ente risas.

En esta nueva temporada no estará Malú en el equipo del programa, pero "los investigadores han pedido refuerzos porque se ha complicado mucho y quizá ella sea un personaje de los que participan...", adelantó Valls.

"Yo no sé quiénes son hasta que se quitan la máscara porque quiero jugar a la sorpresa. En cualquier caso, la gente no insiste demasiado porque saben que el programa no tiene gracia si lo sabes", señaló sobre la identidad de los participantes de Mask Singer.

Pablo Motos quiso saber si habían firmado un contrato de confidencialidad, a lo que el invitado contestó que "sí, hay un contrato de confidencialidad para las pocas personas que conocen quién se esconde debajo de la máscara. La multa debe ser alta, pero no la conozco, por encima de los 80.000 euros".

En Mask Singer continúan como investigadores José Mota y Los Javis, a los que se ha unido en esta edición Paz Vega: "Que no ha hecho honor a su nombre porque no ha puesto paz entre ellos", comentó Valls.

Las fiestas en casa de Los Javis son muy famosas, y Motos quiso saber si su invitado había acudido a alguna de ellas antes de la pandemia: "¿Son tan buenas como dicen?", señaló el presentador.

"Parecen valencianos, con eso te lo digo todo... y en ellas hay mucho más alcohol del que se puede beber. Pero son dos personas muy festivas, agradables y divinas que están en ese momento en el que todo es una celebración", afirmó el presentador de Mask Singer.

El cambio físico de Arturo Valls

El conductor del programa también alabó la forma física de Valls: "La excusa fue una película porque el personaje exigía que estuviera un poco más en forma, el entrenamiento para llegar bien al rodaje me provocó una rutina que me he quedado".

Motos destacó que "también estás haciendo ayuno intermitente: ¿De cuantas horas?". El invitado explicó que lo hace "de 14 horas. No como nada en ese tiempo y no paso hambre, si la pasara no la haría".

"Me he acostumbrado a ella. A las cinco o seis de la tarde es la última vez que como del día, una merienda con fruta y ya, hasta el desayuno del día siguiente a las nueve o diez de la mañana que es un placer y te levantas con una ilusión...", comentó Valls.