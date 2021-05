El truco de Arturo Valls para hacer una paella perfecta

Este lunes el presentador de Ahora Caigo, Arturo Valls, asistía a El Hormiguero para presentar la segunda temporada del concurso televisivo Mask Singer que arrancará el próximo lunes 17 de mayo. "Esta edición más espectacular y más internacional, he tenido que desempolvar el inglés que no tenía", aseguraba el que será presentador de este programa.

Pero si hay algo que Arturo Valls siempre defiende en televisión y presume de ello es de ser un gran conocedor de la paella. Por ello, Pablo Motos ha aprovechado la ocasión para preguntarle si había alguien en Madrid que hiciese una paella mejor que la suya.

El presentador valenciano ha contado las claves para hacer una buena paella y ha reconocido que se enfada si no sale bien. Asimismo, ha revelado que hay que hacer unas cuantas mal antes de que salga una rica.

La paella, una de las pasiones del presentador valenciano

"Me traigo palés completos de madera de naranjo de Valencia, si me sale mal me quedo tocado toda la tarde. La paella es un disfrute, es la vida, los preparativos, la tertulia de la sobremesa", etc. Arturo Valls ha presumido de ser un gran maestro haciendo paellas y aunque no es un "radical", sí sabe diferenciar entre "la receta tradicional y los demás arroces".

Así, el gran secreto es que cuantas más se hacen, mejor salen. Además, ha defendido todo el proceso de elaborar este plato, ya que se disfruta desde el aperitivo previo hasta la sobremesa.

No es la primera vez que Valls hace referencia a la paella al ser un gran amante de este plato. Incluso ha compartido en redes sociales vídeos de elaboraciones de lo más peculiares e imaginativas.

La paella de ayer según Hitchcock, ( por ese inesperado final claro) @pvallin pic.twitter.com/7tVvTo49Ba — Arturo Valls Oficial (@ArturoValls) April 20, 2020