Arturo Valls, preparado para cambiar de concurso: "¡Ya puedo presentar 'Pasapalabra'!"

Arturo Valls comenzó la entrega de ¡Ahora caigo! de este lunes muy concentrado en una misión muy concreta, decir correctamente la palabra 'metacrilato', que no paró de repetir.

"Si es que no la digo bien", admitió el presentador, que continuó ensayando la palabra con ayuda del público presente en las gradas del concurso de Antena 3, que le corrigió constantemente.

Y explicó que "hoy saldrá una pregunta entre todas las que haré que va a ser 'metacrilato', es una palabra que se me cruza y le tengo manía. No me sale y me daría mucha rabia no decirla bien".

"Estoy concienciado para pronunciarla correctamente", añadió. Finalmente la dijo bien, provocando los aplausos de los espectadores: "Hoy me la juego, si me equivoco, dejo a Ricardo el cámara que presente el programa. Ahí lo dejo...", afirmó.

Manuel y Borjamina, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

¡Ahora caigo! continuó su emisión hasta que llegó la pregunta que tanto había esperado: "¿Cuántas sílabas tiene la palabra 'metacrilato'?", le preguntó a Manuel pronunciándola correctamente, el participante que se enfrentó a Borjamina, el concursante central.

Manuel acertó, ya que respondió que eran cinco, pero Valls lo celebró como si lo hubiera acertado él. El público le coreó y el valenciano señaló: "¡Buah tío! Ya puedo presentar Pasapalabra si quiero".

Tras las carcajadas de los espectadores, Valls añadió entre risas: "Imagínate que alguien llega, se sienta en el sofá en este momento, pone el programa, ve que me estáis coreando y la respuesta es que me he dicho bien 'metacrilato'".