La mítica marca Fruit of the Loom y Zara se alían para sacar una nueva colaboración cargada de nostalgia

Pensar en Fruit of the Loom es pensar en nuestra infancia, en aquellas camisetas de algodón que personalizamos con nuestros amigos, que nos daban de propaganda o que conmemoraban el mundial de futbol con Naranjito, la Expo del 92 con Curro y los Juegos Olímpicos con Cobi. Todas ellas tenían una cosa en común: una etiqueta cargada de frutas de Fruit of the Loom.

Esta marca nos ha acompañado desde que desembarcó en los 80 y para otros, toda su vida. Es por eso que la noticia de la colección cápsula de Fruit of the Loom con Zara ha encendido la llama de la nostalgia.

Con esta colección Zara continúa con su línea de colaboraciones con marcas que nos transportan al pasado como las firmas deportivas Starter, Prince o Everlast.

Imagen de la colección cápsula de Fruit of the Loom y Zara. ZARA

Esta colección sigue la estética del normcore, término acuñado por a agencia neoyorquina K-Hole en el 2013 después de leer un párrafo de la novela Pattern Recognition en la que su autor, William Gibson, describía el look de la protagonista como "una camiseta negra de niños de Fruit of the Loom, un jersey gris de cuello de pico comprado de entre una media docena y un par de Levi’s 501 negros amplios y nuevos".

Por esto, no han querido añadir más florituras y han seguido la línea de la mítica firma del menos es más, sacando una pequeña colección de prendas básicas y a todo color, sin olvidar el logo actual de Fruit of the Loom, haciéndolo esta vez muy visible.

Esta línea está compuesta por camisetas de manga corta con colores increíblemente vivos, conjuntos de ropa interior, sudaderas largas y cropped, camisetas sin mangas...

Conjunto de ropa interior de Fruit of the Loom y Zara. ZARA

Aunque son básicos, siguen con las tendencias del momento, como los cortes cropped con detalles en la espalda, colores que ahora nos enamoran como el fucsia o el verde pastel o los shorts más deseados del momento.

A diferencia de las últimas colecciones cápsula de Zara, esta la podremos encontrar tanto en la página web como en las tiendas físicas de la marca, exceptuando la ropa interior (como el resto de este tipo de prendas).