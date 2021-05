AstraZeneca y el dilema de qué hacer con las segundas dosis y los jóvenes: así lo han resuelto otros países

El viernes pasado, el Gobierno español tomó una decisión casi sin precedentes a nivel europeo cuando optó por retrasar la administración de segundas dosis de la vacuna de AstraZeneca de 12 a 16 semanas en menores de 55 años, contraviniendo las recomendaciones del fabricante y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés)

Sanidad ha justificado el retraso en que así se podrá "disponer de más información para poder tomar una decisión que garantice la seguridad de la vacunación" y aseguran que el movimiento está avalado por 46 asociaciones científicas españolas.

Sin embargo, esto no ha gustado a algunas comunidades que han protestado sonoramente. Este viernes lo hacía Andalucía, gobernada por el popular Juanma Moreno, que se quejó sobre las "150.000 vacunas estancadas" de AstraZeneca que no pueden ponerse por límites de edad. "O toma una decisión rápida o la tomaremos nosotros", advirtió con dureza el presidente de la Junta, que ha pedido que esta fórmula se aplique a voluntad o si no que se envíen vacunas de otras marcas en su lugar.

También está en contra Madrid, donde el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido que las vacunas de AstraZeneca y Janssen se apliquen sin límite de edad y ha reprochado al Gobierno central que "cada día que pasa" se deje de vacunar "a miles de personas con AstraZeneca por la inacción del Gobierno central". Desde la Comunidad Valenciana dicen estar a la espera de lo que decida Sanidad, al igual que en Galicia, donde, no obstante, consideran que "lo lógico" es dispensar también segundas dosis de AstraZeneca.

Hasta el momento, solo Irlanda ha tomado una decisión similar a la española. La mayoría de países vecinos ha decidido, o bien aplicar una segunda dosis de una vacuna de ARNm (Moderna o Pfizer) o bien completar la pauta con AstraZeneca.

Fin al acuerto entre Europa y Astrazeneca

A estos problemas se suma la ruptura del acuerdo entre la Comisión Europea y AstraZeneca, tras el periplo judicial en el que se encuentran ambas partes. El motivo, según Bruselas: no respetar el contrato de suministro de vacunas contra la COVID-19 y no tener un plan "fiable" para asegurar las entregas oportunas.

Según la Unión Europea, AstraZeneca no ha cumplido y ha entregado un número de vacunas muy inferior al acordado, desatando las sospechas por parte de Bruselas de que el laboratorio pudiera estar privilegiando las entregas al Reino Unido en perjuicio de las de la Unión Europa. Habrá que ver ahora cómo se gestiona esta ausencia de la vacuna, por tanto, a partir de junio y en qué términos se realiza.

Francia, Suecia, Finlandia ya mezclan vacunas

Ya hay varios países que han optado por aplicar una dosis de refuerzo de vacunas de ARNm a su población más joven que había recibido solo la primera de AstraZeneca.

En Francia, por ejemplo, a todos los menores de 55 años se les ofrece desde el 9 de abril una segunda dosis de Moderna o Pfizer para completar su pauta. Una decisión que ha avalado la Alta Autoridad Sanitaria y que afecta a medio millón de franceses. El propio ministro de Sanidad, Olivier Véran recibió recientemente un pinchazo de Moderna tras haber sido vacunado en primera instancia con AstraZeneca.

En el Reino Unido, hay un estudio en marcha para comprobar los efectos de mezclar vacunas en el que puede participar cualquier mayor de 50 años, mientras que el Gobierno ha decidido priorizar el uso de otras vacunas por encima de AstraZeneca en menores de 40 años.

Además, tanto en Suecia como en Finlandia, los menores de 65 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca solo pueden optar a una segunda de Pfizer o Moderna.

Alemania e Italia no restringen por edad

Con el objetivo de acelerar la campaña de vacunación, Alemania acordó el jueves levantar los límites de edad a la vacuna de la farmacéutica anglosueca por lo que cualquier persona que se ofrezca voluntaria podrá optar a ella.

Por su parte, Italia lleva tiempo aplicando segundas dosis de AstraZeneca a menores de 60 años y también estudia acabar con los límites de edad para esta vacuna.

En Portugal, los menores de 60 años pueden decidir si reciben la segunda dosis de AstraZeneca o de otra vacuna distinta una vez se alcanza el intervalo máximo de 12 semanas.

Países Bajos recomienda completar la pauta con la misma fórmula si la primera dosis no produjo eventos trombóticos, mientras que en Bélgica, algunas regiones como Bruselas han optado por reducir el espacio entre dosis de AstraZeneca 12 a 8 semanas y el límite de edad a mayores de 41 años. Las segundas dosis comenzaron a aplicarse en mayo.

Solo Dinamarca y Noruega han decidido eliminar por completo la vacuna de AstraZeneca de su campaña.

Hasta el momento, España ha recibido 5.397.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, de las que ha aplicado 4.294.681 (el 79,6%), prácticamente todas dedicadas a primeras dosis: solo 328 han ido a parar a completar pautas.

A falta de confirmación por el fabricante, España todavía espera recibir 8.835.200 dosis más antes de que acabe junio.