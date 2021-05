Consultorio de Vivienda: "Mis vecinos sacuden los pelos del perro y llegan a mi ropa tendida, ¿qué puedo hacer?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Venta de garajes

PREGUNTA En la urbanización donde vivo la comunidad ha vendido unos garajes y el importe de la venta se ha imputado a algunos propietarios según el coeficiente de propiedad y no a todos, porque según la administración sólo tenían el DNI de algunos, declarándose a Hacienda como una Ganancia Patrimonial de cada uno de los propietarios de los que tenían el DNI, por lo que ese importe sale en mis datos fiscales pero yo no he visto ni que se me haya ingresado en mi cuenta ni que se haya compensado en ninguna cuota de la comunidad.

Yo estoy reclamando ese dinero, ya que lo tengo que declarar a Hacienda y la comunidad me dice que ese dinero es mío, pero que está en la cuenta de la comunidad, que también es mía. No entiendo por qué si es mío no puedo disponer de él. Y por más que hablo con la presidenta y con la administración me dicen que tienen que hacer una reunión para ver qué se va a hacer con ese dinero. Me gustaría saber qué puedo hacer para que me ingresen el dinero que es mío.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En primer lugar, desconozco si cuando se acordó la venta de las plazas quedó en suspenso el destino del dinero obtenido hasta la próxima junta. Por otro lado, aunque el dinero se encuentra en la cuenta de la comunidad, le corresponde la parte correspondiente a su coeficiente de propiedad y por este motivo debe declararlo.

Papelera incómoda

PREGUNTA Soy vecina de un piso en la planta baja de una urbanización cerrada. En la entrada al portal, justo al lado de mi ventana de la cocina, tengo colocada porque sí una papelera que no tiene uso, y aunque lo tuviera pienso que esta debería ubicarse en zona común y no en la pared de la fachada de mi casa.

¿Hay algún articulo de la ley de propiedad que me pueda decir si es legal que esa papelera esté ahí habiendo más sitios?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La Ley de Propiedad Horizontal no regula este asunto de forma tan concreta. No obstante, los propietarios directamente afectados pueden solicitar al presidente de la comunidad que se trate este tema en una junta alegando las molestias de ruidos y olores que puedan causarle y solicitando por ello que se traslade la papelera a otra zona común.

Pago de locales

PREGUNTA Tengo un piso en un bloque de 8 vecinos y 2 locales. Los locales nunca han pagado gastos de comunidad ni parte del seguro anual, los 2 tienen únicamente acceso por la calle. ¿Están obligados a pagar gastos de comunidad si no existen estatutos ni actas que les eximan?

¿Se puede exigir con efectos retroactivos? Nos dimos cuenta hace 1 año de que no pagaban nada pero ahora no podemos reunirnos y a lo tonto se ha pasado otro año que no pagan. ¿Podemos enviarles una carta solicitando el pago o debemos hacer reunión de vecinos y convocarles?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los locales deben contribuir al pago de los gastos generales conforme a su coeficiente de propiedad salvo que exista a su favor una cláusula que les exonere expresamente de algún gasto. No se les puede exigir que paguen con carácter retroactivo pero sí que lo hagan a partir de ahora.

Golpes de madrugada

PREGUNTA Tengo un vecino que hay días que a las 3 de la madrugada se pone a dar golpes en su casa, a mover muebles, a hacer todo tipo de ruidos que no nos dejan dormir. ¿Es denunciable esta situación?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Puede denunciar los hechos a la Policía y además realizar con un sonómetro una medición de ruidos para corroborar si se superan los niveles sonoros permitidos.

Pelos de la mascota

PREGUNTA Mis vecinos de arriba tienen perro y sacuden todos los pelos por la ventana donde tengo yo el colgador (les da igual que tenga ropa tendida o no), con el agravante de que encima soy alérgica a los perros.

He ido a pedirle varias veces que dejen de hacerlo, e incluso puse una nota en el portal, que tardaron ni media hora en arrancar, y siguen haciéndolo. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aunque es muy probable que la normativa municipal aplicable prohíba que se sacuda por las ventanas, obviamente no se puede sacudir los pelos del perro no solo porque le afecta directamente a usted sino también al resto de los propietarios.

A este respecto, la comunidad puede aprobar una norma de régimen interior mediante la cual se prohíban este tipo de acciones.