Azcón, preocupado porque el fin del estado de alarma suponga la celebración de botellones

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en una reunión de la Junta Local de Seguridad, en la Delegación del Gobierno de España en Aragón. Según ha dicho, "el final del estado de alarma no significa que hayamos acabado con el virus" y ha enfatizado que este jueves han fallecido 160 personas por la COVID-19 en España y otras 8.000 han resultado contagiadas.

Ante el decaimiento del estado de alarma a las 00.00 horas de este domingo, 9 de mayo, y, por tanto, la supresión del toque de queda, fijado en Aragón entre las 23.00 y las 6.00 horas, Azcón ha explicado que han pedido esta reunión de la Junta Local de Seguridad "por los problemas que ya este fin de semana puedan surgir".

El alcalde ha subrayado la necesidad de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad "estén coordinados" en sus actuaciones en la ciudad para proteger la salud de los ciudadanos. "No queremos ver ni en los parques, ni en las riberas, ni en ningún sitio agrupaciones de personas que puedan facilitar la expansión del virus", ha esgrimido.

Ha añadido que hay "cansancio" por parte de la población tras más de un año de pandemia del coronavirus "y ahora que el estado de alarma se acaba y que la gente va a poder salir a partir de las once de la noche es previsible que haya muchas personas que se vayan a lanzar a las calles" y quienes "puedan pensar en celebrar fiestas, agrupaciones o botellones".

A todo ellos, les ha trasladado que cometen "no solamente un acto ilegal, sino un acto de irresponsabilidad absoluta con la sociedad, especialmente con nuestras personas mayores".

NO NORMALIZAR

El alcalde ha opinado que ahora más que nunca los zaragozanos deben ser "responsables" para "seguir estando en casa y no hacer agrupaciones que faciliten el contagio". "No podemos normalizar que sigan muriendo personas" y "no todo el mundo está vacunado, hay muchos mayores, abuelos, padres" que todavía no han sido inmunizados y por eso no hay que bajar la guardia.

Azcón se ha dirigido especialmente a los jóvenes, a quienes ha dicho que hay que seguir siendo consciente "de que hay abuelos, padres, hermanos, familia, compañeros, amigos que siguen muriendo por el virus, siguen contagiados, en las Unidades de Cuidados Intensivos con la posibilidad de morir".

Por otra parte, el alcalde ha reconocido que el decaimiento del estado de alarma supone "quedarnos sin un instrumento que ayudaba a parar el virus" porque "no hay una legislación sustitutiva" y no va a poder haber toque de queda "ni siquiera en las ciudades que están confinadas" y "con altísimos niveles de contagio".

Ha lamentado que el Gobierno de España "no haya hecho su trabajo" y "hayamos perdido el tiempo", cuando "hace muchos meses que se sabía que era necesaria una legislación" y "aprobar una ley que pudiera sustituir a las medidas que se toman con el estado de alarma".