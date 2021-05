Mercedes Milá, sobre las adicciones de Miguel Bosé: "No me creo ni una palabra"

Mercedes Milá prefiere no mojarse demasiado a la hora de hablar de su amigo, Miguel Bosé, pese a no coincidir con sus mensajes negacionistas de la Covid-19. Eso sí, la periodista no ha dudado en opinar, de manera tajante, sobre las confesiones que el músico le hizo a Jordi Évole sobre su etapa de adicciones.

La presentadora ha respondido a la prensa del corazón tras ser preguntada por el testimonio del cantante en Lo de Évole. "No me creo una palabra de las adicciones. Ni una palabra. O yo estoy totalmente equivocada o ni adicciones, ni drogas, ni nada de nada", ha expresado.

Bosé contó en su encuentro con Évole que había llegado a consumir hasta "dos gramos diarios de cocaína": "No he sido muy social nunca. He sido salvaje. Salvaje. He tenido unos años en los cuales descubrí la parte oscura que todos tenemos. Drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias".

"Pensaba que drogándome era más creativo", dijo. Empezó a finales de los 80 y acabó hace alrededor de siete años. Así, admitió que estuvo "muy enganchado, de diario. Dejó de ser diversión, fiesta. Se trasladó a lo diario y empieza a perder la gracia y a causar problemas serios, de conciencia, que no justificas".

Milá recordó a Bosé tras recibir la vacuna

El pasado 20 de abril, la comunicadora recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que le hizo acordarse de Bosé, quien presume de posicionarse en el plano del negacionismo. "No puedo negar que al tener la suerte de que una enfermera diligente me pinchara el brazo izquierdo esta tarde, pensara en Miguel, en mi amigo de tantos años, Miguel Bosé", dijo en Instagram.

"¿Será justicia poética que anoche nos hiciera sufrir a muchos, con Jordi Évole a la cabeza y hoy me haya tocado a mí ponérmela como a tantas personas de 70 años? No me extrañaría", rezan las siguientes líneas de su texto, el cual acompaña a una fotografía del momento en el que recibió el suero.

"Lo que es seguro es que agradezco a todos los que lo han hecho posible y quiero hacer un pequeño homenaje a todas las enfermeras de nuestro país que son las encargadas de llenar las agujas", aplaudió Milá, matizando que conserva su cariño hacia el cantante: "A Miguel lo quiero, pero no comparta sus palabras".