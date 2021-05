El Teatre Principal de Castelló acull el cap de setmana el concert de El Niño de Elche i l'obra 'Los asquerosos'

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), ha programat aquest cap de setmana dos propostes que tindran un ple absolut en el Teatre Principal de Castelló. El dissabte tindrà lloc el concert de El Niño de Elche i el diumenge a la vesprada arribarà fins a l'escenari del Principal la representació de 'Los Asquerosos', amb Miguel Rellán i Secun de la Rosa com a protagonistes.

El delegat de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha destacat el suport del públic a l'oferta cultural que des de la institució s'està duent a terme en les comarques de Castelló i ha assenyalat que el cap de setmana "el Teatre Principal estarà ple amb propostes molt diferents com és l'actuació de El Niño de Elche i l'obra de teatre 'Los Asquerosos'".

Ribes ha volgut posar en valor "que El Niño de Elche vinga de nou a Castelló, en aquest cas amb un concert, després de la seua reeixida participació en 'Intercanvis. Club de cultura'", la iniciativa que des de l'IVC han iniciat en el Museu de Belles Arts de Castelló.

EL NIÑO DE ELCHE

Francisco Contreras Molina, artísticament conegut com a El Niño de Elche, és un dels innovadors més importants del flamenc modern. En la seua recent participació en 'Intercanvis. Club de cultura', del Museu de Belles Arts de Castelló, es va descriure com un 'flamenc radical'. Artista polifacètic, ha evolucionat des d'uns inicis de simple cantant de flamenc a un estil absolutament personal, forjat a partir d'influències de 'jazz', rap, pop, música electrònica o ritmes llatins.

Aquest dissabte 8 de maig, a les 19.30 hores, El Niño de Elche farà en el Teatre Principal de Castelló la seua antologia del 'cante jondo' heterodox. Durant el concert estarà acompanyat a la guitarra per Raúl Cantizano.

'LOS ASQUEROSOS'

El diumenge 9 de maig, a les 19.00 hores, el Principal de Castelló acollirà la representació de 'Los Asquerosos' amb un ple absolut, ja que totes les entrades anticipades estan esgotades. L'obra compta amb la interpretació dels reconeguts actors Miguel Rellán i Secun de la Rosa.

El text de Jordi Galcerán i Jaume Buixó està basat en la novel·la de Santiago Lorenzo i té com director a David Serrano. La comèdia presenta Manuel, un home que ha ferit un policia i busca el refugi a casa del seu oncle. No sap la magnitud de la lesió, però el seu familiar li aconsella que desaparega: siga el que siga la gravetat, li trobaran i haurà de passar un llarg temps en la presó.

Les entrades per al concert de El Niño de Elche tenen un preu d'entre 3 i 15 euros i per a la funció de 'Los Asquerosos', d'entre 3 i 20 euros. Es pot obtindre un descompte del 50 per cent gràcies a 'Entrada i +'.