Coche sin conexión 'bluetooth': cómo conseguirla con el receptor casi cinco estrellas de Amazon

Los vehículos cada vez incorporan más prestaciones tecnológicas de serie e, incluso, hay algunas que ya se han convertido en indispensables como el control crucero, que ayuda a mantener la velocidad adecuada en la carretera, o los asistentes de seguridad que garantizan el bienestar de los ocupantes del coche. Estas características están presentes en la mayoría de vehículos nuevos, pero todavía hay muchos más viejos circulando por las vías españolas. Así, por mucho que intentemos que parezca como nuevo renovando las alfombrillas o manteniéndolo impoluto hay ciertos aspectos que se echan de menos en un coche más antiguo o en aquellos que están a la venta en el mercado de segunda mano.

La conexión bluetooth es una de esas prestaciones que se han convertido en básicas y que, aunque parezca lo contrario, todavía no está en la mayoría de vehículos. Gracias a ella podemos, tras sincronizarla con nuestro teléfono móvil, reproducir nuestra playlist favorita o realizar llamadas en manos libres, respetando así las normas de seguridad vial. Si tu coche no cuenta con esta prestación ¡que no cunda el pánico! Hay formas de añadirla a cualquier vehículo.

Aunque existe la opción de reemplazar la consola de la radio y el reproductor de música por una nueva que la incluya, una opción barata y eficaz es apostar por los receptores bluetooth, que solo necesitan la conexión jack del coche para funcionar. O, al menos, la mayoría. Este es el caso del modelo de Ugreen que hemos encontrado en Amazon por menos de 22 euros.

Este dispositivo se conecta al jack del coche. Amazon

Así puedes incluirlo en tu vehículo

Basta con conectar el receptor a al conector jack para disfrutar de conexión bluetooth en el vehículo. Gracias a su tecnología 5.0, ofrece una conexión estable que nos permite disfrutar de la música de nuestro teléfono y de las llamadas en manos libres. Este modelo ofrece 10 horas de autonomía de uso continuado, aunque se puede seguir usando si está cargado. Para saber su nivel de batería, basta con mirar la pantalla del teléfono emparejado. Otra de sus ventajas es que se apaga automáticamente si no está conectado a ningún teléfono durante cinco minutos, para ahorrar energía y aumentar la duración de la batería. En cuanto al sonido que ofrece, admite transmisión de audio baja latencia para dar un sonido estéreo de alta fidelidad sin interrupciones ni retrasos.

