Si tu coche no tiene conexión bluetooth, así puedes instalársela

Los coches cambian y cada vez van más equipados en lo que a tecnología se refiere. Las pantallas táctiles, los comandos por voz y el volante como mando central son algunas de las opciones más modernas que destacan en los nuevos modelos y que mejoran la experiencia de conducción.

Un must-have que incorporan todos los nuevos coches y sin la cual es difícil concebir un vehículo actual es el bluetooth. Este tipo de conexión inalámbrica nos permite conectar nuestros móviles al sistema de entretenimiento del coche, otorgándonos así funciones como reproducir nuestra lista de Spotify favorita o llamar a nuestros contactos sin manipular el smartphone (y sin incurrir, por tanto, en una infracción considerada grave).

Pero, si tu modelo de coche es antiguo, no incorpora este tipo de tecnología y para tus desplazamientos diarios preferirías contar con una conexión bluetooth, no te preocupes, no tienes que comprarte un vehículo nuevo. Hay diferentes formas de poder añadirle este plus de conectividad de una manera muy sencilla y rápida: