El centro comercial Los Arcos, en colaboración con la Aepae, pone en marcha una campaña sobre Ciberbullying

20M EP

NOTICIA

Dale #Unfollow al Ciberbullying, a través de este mensaje el Centro Comercial Los Arcos, en colaboración con Castellana Properties y la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae), ha puesto en marcha la primera campaña nacional de concienciación sobre el ciberacoso que estará en Sevilla hasta este sábado y que recorrerá el resto del país bajo la guía de tres mensajes claves: "no lo hagas, no lo sigas, no lo compartas".