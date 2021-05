Cvirus.-Ocho municipios tienen cierre perimetral y Alfarnate además continúa con cierre de actividad no esencial

En concreto, tendrán cierre perimetral Alfarnatejo, Almáchar, Cuevas del Becerro, Periana, Sierra de Yeguas, Villanueva de Tapia y Yunquera. Por su parte, Alfarnate continuará con actividad no esencial cerrada, ya que, pese a que ha bajado su tasa de incidencia acumulada, sigue situándose por encima de los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas.

Los comités territoriales han valorado todos los municipios en función de la tasa de incidencia actualizada a fecha de este miércoles. Las medidas estarán vigentes desde las 00.00 horas del jueves 6 de mayo.

Así, las cosas, en comparación con la semana anterior solo Almargen, que tenía cierre perimetral vuelve a abrir movilidad al descender su tasa hasta los 308,2. Por contra, se sumarán al cierre perimetral Almáchar (con una tasa de incidencia acumulada de 605,4 por cada 100.000 habitantes en 14 días), Villanueva de Tapia (547,9) y Yunquera (836,5), que no tenían hasta ahora ninguna restricción.

Los demás municipios que la pasada semana tenían cierre perimetral continúan así. En concreto, se trata de Alfarnatejo (549,5), Cuevas del Becerro (1.127,1), Periana (647,5) y Sierra de Yeguas (572,6).

Cabe destacar, no obstante, que la localidad malagueña de Cuevas del Becerro se excepciona del cese de la actividad no esencial al teneruna población inferior a 5.000 habitantes, pero no del cierre perimetral.

Los comités territoriales de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizan un seguimiento continuo de la situación epidemiológica en sus provincias e informan sobre la necesidad de mantener o modular los niveles de alerta y sus grados según el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas.

NIVELES

En cuanto a los niveles, todos los distritos sanitarios de Málaga se encuentran en nivel 2. En concreto, el distrito sanitario Serranía, que la pasada semana estaba en nivel 3 pasa a 2 con la excepción de Cuevas del Becerro, que se declara en nivel 4 grado 2.

Asimismo, también siguen en nivel 2 el distrito sanitario Costa del Sol, Málaga, Guadalhorce, La Vega y Axarquía, a excepción del municipio de Alfarnate que se mantiene en el nivel 4 grado 2.

Los umbrales que marcan los niveles están publicados y tienen en cuenta seis indicadores: Incidencia Acumulada (IA) a 14 días, IA en mayores de 65 años, pruebas PDIA, porcentajes de trazabilidad, índices de camas UCI e índice de hospitalización. Son los seis parámetros que aplican todas las comunidades autónomas.

DISTRITOS

La provincia de Málaga sitúa este miércoles su tasa PDIA (PCR y test de antígenos) en 14 días por cada 100.000 habitantes en 125,3 lo que supone una bajada con respecto al pasado miércoles cuando era de 134,8. Así las cosas, por distritos sanitarios el de Málaga tiene una tasa de 142,1.

En este distrito las localidades que siguen sin registrar contagios en dos semanas son Macharaviaya y Totalán. Por su parte, Málaga capital tiene una tasa de 148,7 -sube con respecto la semana anterior-, Almogía 52,7; Moclinejo 79,9 y Rincón de la Victoria, 75,9, según los datos consultados por Europa Press.

Los municipios correspondientes al distrito de Costa del Sol, que tiene una tasa de 111,5 -baja con respecto a la semana anterior- son Benahavís (con una tasa de 64,5 por cada 100.000 habitantes en 14 días), Benalmádena (128,7), Casares (87,2), Estepona (95,4), Fuengirola (71,2), Istán (334,7), Manilva (39,4), Marbella (132,8), Mijas (121,2), Ojén (183,4) y Torremolinos (118,6).

Asimismo, el distrito sanitario Serranía tiene una tasa de 163,6, por lo que baja con respecto a la semana anterior. Este distrito está compuesto por Arriate, con una incidencia de 220,5 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes; El Burgo, 167,4; Cortes de la Frontera, 97,9; Cuevas del Becerro, 1.127,1; y Ronda, 169,0.

Los municipios que lo componen y no registran contagios en 14 días son: Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montecorto, Montejaque, Parauta, Pujerra, y Serrato.

GUADALHORCE, AXARQUÍA Y LA VEGA

En el de Axarquía la tasa se sitúa en 81,7, por lo que desciende respecto al miércoles pasado. Los municipios de Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de Albaida, Comares, Cútar, Frigiliana, Iznate, Salares, Sayalonga, Sedella y La Viñuela no registran contagios en dos semanas.

En este distrito, los municipios que registran algún contagio son Alcaucín (438,8 por cada 100.000 habitantes en 14 días); Alfarnate (1.314,6); Alfarnatejo (549,5); Algarrobo (61); Almáchar (605,4)Canillas de Aceituno (59,5); Casabermeja (27,6); Colmenar (88,0); Cómpeta (25,2); Nerja (37,8); Perina (647,5); Riogordo (110,2); Torrox (27,9); y Vélez-Málaga (69,2).

Por otro lado, la tasa en el distrito de Guadalhorce se sitúa en 133,1, por lo que baja levemente respeto al miércoles pasado. Las localidades que lo componen son Alhaurín de la Torre (106,9), Alhaurín el Grande (67,0), Álora (297,4), Alozaina (0), Ardales (159,6), Carratraca (0), Cártama (127,2), Casarabonela (0), Coín (83,8), Guaro (87,7), Monda (0), Pizarra (264,7), Tolox (0) y Yunquera (836,5).

El distrito de La Vega, por su parte, tiene una tasa de 130,7, por lo que también desciende en relación con la semana anterior. Los municipios que no registran casos en este distrito son Cuevas Bajas, Teba, Villanueva de la Concepción,

El resto de municipios que la componen son Alameda, con una tasa de 464,1; Almargen, 308,2; Antequera, 65,3; Archidona, 36,7; Campillos, 178,8; Cañete la Real, 122,5; Cuevas de San Marcos, 27,8; Fuente de Piedra, 112,7; Humilladero, 151,7; Mollina, 132,7; Sierra de Yeguas, 572,6; Valle de Abdalajís, 479,6; Villanueva de Algaidas, 48,2; Villanueva de Tapia, 547,9; Villanueva del Rosario, 148,7; y Villanueva del Trabuco, 75,4.