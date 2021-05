Cultura.- Ribó demana per carta a Macron que reconsidere el tancament de l'Institut Francés a València

20M EP

NOTICIA

L'alcalde de València, Joan Ribó, s'ha dirigit per carta el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, per a sol·licitar-li que "reconsidere la decisió de tancar" l'Institut Francés en la capital valenciana "per la seua intensa tasca de difusió de la cultura i per a mantindre uns llaços amb la ciutat que haurien de romandre en el temps".