'Mask Singer' regresa y promete famosos internacionales debajo de las máscaras de la segunda edición

Sorprender en televisión es una de las cosas más difíciles que existen y ese es, precisamente, el punto fuerte de Mask Singer, el concurso de Antena 3 en el que un grupo de famosos canta y compite ocultos bajo unas máscaras y disfraces que imposibilitan saber quiénes son hasta que son eliminados y se "descabezan".

Antena 3 ha presentado la segunda temporada de este formato que fue toda una revelación y que regresará muy pronto con 15 nuevas máscaras: Ángel, Cactus, Cocodrilo, Dragona, Erizo, Flamenco, Gatita, Huevo, Mariposa, Medusa, Menina, Monstruita, Perro, Plátano y Rana.

En casa el público debe tratar de adivinar quién canta bajo los disfraces, pero en plató lo harán de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y José Mota y se unirá en esta temporada la actriz Paz Vega, que fue la ganadora de la primera edición. Arturo Valls repite como el maestro de ceremonias.

"Hemos ganado en espectacularidad y se ha incrementado el nivel de dificultad de las pistas", advierten los responsables del programa, que prometen famosos aún más de dejar con la boca abierta.

"Teníamos que buscar nombres que pusieran la sorpresa en las caras de los investigadores, son gente que sale de su zona de confort para hacer esto", explicaban y añadían que "este año nos hemos adentrado en el mundo internacional", en relación a la nacionalidad y procedencia de los famosos bajo las máscaras.

Una menina, un ángel... ¿Quiénes están detrás de esas máscaras?



Muy pronto sabremos toooodas las incógnitas que esconde #MaskSinger

Como pista sobre la identidad de esos nuevos famosos Javi Calvo aseguró que habían tenido que "reforzar su inglés" y que "Hay artistas que han intentado engañar poniendo acentos", adelantó el investigador. "Son figurones internacionales", añadió José Mota.

Ante algunos deslices del año pasado, cuando una representante de artistas dejó entrever que sus representados estaban en el concurso, se han tomado medidas para proteger aún más la identidad de los concursantes.

"Se ha madurado y reforzado el tema del secretismo para que el espectador juegue de la forma más natural y sin que nadie se lo destripe y pierda la gracia", explican los responsables de la productora, Freemantle.

Entre las novedades de esta edición está la máscara digital, que es un personaje extra que va a jugar en Atresplayer (la plataforma online de Atresmedia). Se llama Dama Centella. Semana a semana se verán pistas en Atresplayer y en la gala final se desvelará un resumen final y actuará, para desvelar su identidad poco después.

Por otro lado, el hecho de aumentar el número de máscaras respecto a la primera edición hará posible que se formen tres grupos que se batirán en duelo por separado en las primeras galas de la edición.

Además, el programa volverá a contar en esta nueva edición con nuevos investigadores invitados, que aportarán nuevas ideas al panel fijo del formato, y con nuevas máscaras invitadas, que resolverán su identidad en el mismo día de su actuación.

Los investigadores han "cumplido sueños" con los famosos que han visto y se han venido arriba, como suele, el que más Javier Ambrossi. "Yo mismo a veces me voy preocupado y pienso 'Javi, baja las revoluciones' que a Mota le tienes martirizado", dijo en la presentación Javier Ambrossi, que aseguró que el casting era "el doble de fuerte".

Arturo Valls adelantaba que ha subido el nivel de canto y que "los personajes han agradecido el trabajo del coaching vocal del equipo y que decían 'yo no sabía que cantaba tan bien' y eso contribuía a nuestro despiste".

Paz Vega se estrena como investigadora esta temporada. "Disfruté mucho siendo Catrina y pensaba '¿cómo no me descubren?'. Pero ahora en el otro lado me he dado cuenta de que es muy difícil, porque te distraes con todo y adivinar quién está debajo de la máscara es casi imposible", reconocía la actriz.

"Ha sido muy intenso, no estoy acostumbrada a no tener guion", explicaba sobre su experiencia.

"Mis bazas como investigadora son que al haber estado en los dos sitios puedo intuir ciertas cosas, como la manera de andar, cómo cuesta moverse con las máscaras…", decía sobre su capacidad para adivinar.

Una capacidad que este año tiene además premio, pues el investigador que más veces acierte se levará un trofeo llamado 'Los prismáticos de oro'.