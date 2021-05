4M.- Lima (Podem) veu "totalment comprensible" l'eixida d'Iglesias i creu que s'obri "un procés de reflexió"

Per a Lima, Iglesias "ha decidit mantindre la seua família" després de l'"insostenible assetjament mediàtic i polític". Així, en declaracions en els mitjans a Les Corts ha manifestat que és un "dia trist" per la "tragèdia en la Comunitat de Madrid" on l'esquerra "no ha sumat per a governar".

Així, ha lamentat que Unides Podem ha pujat en les eleccions però no han sigut capaces de sumar els tres espais polítics a Madrid. "No hem pogut superar el trumpisme d'Ayuso, que serà una tragèdia per a la sanitat pública, l'educació i els servicis socials".

Pel que fa a Podem, ha indicat que en els pròxims dies es reunirà el partit a nivell autonòmic i tindran contactes a nivell estatal. Preguntada sobre si els canvis poden afectar-la en el seu càrrec orgànic, ha indicat que encara no s'han reunit i ha insistit en el "període de reflexió" en el partit.