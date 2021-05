Gómez pide para la Plaza del Ayuntamiento un monolito "más generoso" y "amplitud de miras" más allá del 15-M

Gómez se ha pronunciado de este modo después de que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó (Compromís), anunciara este lunes la instalación de un monolito en la plaza del Ayuntamiento para conmemorar el décimo aniversario del 15-M, en el mismo lugar que hace una década "fue protagonista de una movilización inédita para la democracia".

La también edil de Desarrollo Urbano y portavoz del gobierno local que conforman Compromís y PSPV ha considerado, preguntada por este asunto en la rueda de prensa de presentación de la Semana del Urbanismo, que este homenaje debería ser "más inclusivo" para que "todos los movimientos ciudadanos se vean representados" en él, teniendo en cuenta que la plaza del Ayuntamiento es "un espacio de referencia".

Sandra Gómez ha señalado que esta es la postura del PSPV y ha dicho que no conocía la propuesta antes de hablar de ella el primer edil, tras lo que ha expuesto que es un "anuncio por parte de un partido político" y ha apuntado que "no ha contado con el debate previo del gobierno".

La vicealcaldesa ha manifestado que "el principal valor histórico que tiene" la plaza del Ayuntamiento "es que ha sido un espacio donde han nacido, se han desarrollado y han tenido lugar importantes hitos históricos" que han congregado a ciudadanos y entidades a lo largo de los años.

Entre ellos ha citado la proclamación de la República, la presencia de intelectuales por el Congreso Internacional de Escritores de 1937, la reivindicación del Estatut d'Autonomia, el 8 de marzo de 2018, la celebración del Orgullo LGTBI, el 'No a la guerra', y el 1 de mayo del pasado sábado.

Asimismo, Gómez ha aludido a "movimientos que de forma constante han mantenido sus reivindicaciones" en este enclave como "las mujeres que cada primer miércoles de mes se reivindican en su lucha contra la violencia de género" o las "'sillas el hambre' durante muchos años".

"Eso significa que la plaza del Ayuntamiento, al igual que lo fue el 15-M, es un espacio que nos congrega y nos recoge a todos y todas en diferentes momentos históricos, por diferentes motivos o causas", ha expuesto.

La responsable municipal ha reconocido que el 15-M fue "una causa también muy reseñable e histórica" pero ha insistido en pensar en un elemento de homenaje más amplio. "Para nosotros todo tiene valor. Lo que no queremos es aplicar una mirada que superponga una causa o un movimiento ciudadano a otros", ha declarado.

"DE TODOS Y TODAS"

En esta línea, Sandra Gómez ha considerado que el PSPV defiende para una "plaza que es de todos y todas" una "postura integradora" e "inclusiva" en la cual, "cualquier espacio y reivindicación histórica se pueda ver representada en cualquier tipo de simbología u homenaje" para que "unos no se superpongan a otros".

"El 15-M, que tuvo lugar en 2011, fue un movimiento muy importante pero objetivamente la participación ciudadana, los movimientos de lucha ciudadanos que han conseguido grandes hitos y avances para nuestra sociedad se han desarrollado a lo largo de la historia. No empezaron en 2011. No fue el inicio del despertar ciudadano. No podemos caer en la trampa de creer, porque uno u otro se sienta más vinculado políticamente a un movimiento ciudadano, nace la participación política" con él, ha aseverado.

Así, la vicealcaldesa ha insistido en la necesidad de tener "amplitud de miras, ser más generoso", tener "una perspectiva histórica más amplia" y "reconocer a todos los movimientos ciudadanos que han tenido lugar en la plaza del Ayuntamiento mucho antes de 2011".

"Nuestra postura, como no podía ser de otra manera y como representa al Partido Socialista, es dar una mirada mucho más inclusiva" con la que "todo el mundo se sienta representado", ha subrayado Gómez.

"NO SERÍAMOS JUSTOS"

En consecuencia, ha instado a que "el homenaje" que se haga en la plaza del Ayuntamiento "sea a cualquier movimiento, entidad o hito que haya conseguido transformar o hacer avanzar la ciudad" sin ceñirse "a un movimiento concreto" para no excluir. "Esa es nuestra postura y esa es la que vamos a defender", ha insistido, a la vez que ha reiterado que no se puede limitar el reconocimiento a un tiempo determinado.

"No seríamos justos con las generaciones que nos preceden o con las que vendrán después. Por eso apostamos por una representación amplia, para que cualquier movimiento se sienta representado en ese homenaje a la movilización y la participación ciudadana", ha agregado la portavoz socialista.