Urbanisme s'obri a llevar el carril bus i la parada de taxis en el disseny final de la plaça de l'Ajuntament

El futur disseny de la plaça de l'Ajuntament podrà prescindir del carril bus pel qual actualment circula la línia C-1 de l'EMT i de la parada de taxis, de manera que la conversió en zona de vianants d'aquest emblemàtic espai del centre de València siga completa.

Aquesta és una de les propostes que la Regidoria de Desenvolupament Urbà traslladarà als equips d'arquitectura que opten al concurs d'idees per a la reurbanització final de la plaça, segons ha avançat aquest dilluns la vicealcaldessa i titular d'aquesta àrea, Sandra Gómez.

La iniciativa d'Urbanisme, plantejada com a "criteri obert", preveu convertir la plaça en un espai "cent per cent per als vianants" sense cap mena de circulació motoritzada, atenent a l'expressat en el procés participatiu realitzat fa més d'un any per a recollir propostes sobre aquesta intervenció.

Això suposaria eliminar la circulació d'autobusos i les seues parades i la presència d'altres vehicles. Es planteja "reestudiar" i "reordenar" la mobilitat actual a l'entorn de la plaça, "donar prioritat a la mobilitat per als vianants" i l'"opció de redefinir els itineraris de transport públic que discorren" per aquest enclavament, ha detallat Gómez.

Precisament, aquest dimarts 4 de maig es compleix un any del tancament al trànsit que va propiciar la conversió en zona de vianants 'blana' amb una actuació provisional. En paral·lel, es va avançar amb un procés participatiu que va definir condicionants com la permanència de la font, dels llocs de flors i de l'espai per a la mascletà i la falla, així com la naturalització amb arbres que donen ombra, la millora paisatgística (amb l'eliminació de cartells publicitaris) i el realç dels edificis amb valor arquitectònic i patrimonial.

Dins d'un mes es licitarà el concurs d'idees, que es realitzarà en dues fases (amb exposició pública per a fer aportacions) i al qual podran optar equips mutidisciplinars. Els finalistes (entre tres i cinc) rebran 9.680 euros cadascun, i d'ells es triarà el guanyador per part del jurat. La redacció del projecte durarà sis mesos.

L'obra definitiva suposarà una inversió aproximada de 8,64 milions d'euros sobre més de 12.000 metres quadrats de superfície. El termini estimat és de dos anys (24 mesos), encara que es preveu que siga inferior en funció de les millores que les empreses plantegen en la fase de licitació pública.

Quant als terminis, la vicealcaldessa afirma que la reurbanització definitiva és un projecte "a llarg termini". Els càlculs del seu departament passen per redactar el projecte entre 2021 i 2022, de manera que estiga "tot a punt" per a poder traure a concurs de l'obra entre 2022 i 2023.