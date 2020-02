Més transport públic, verd i fre a les terrasses, peticions ciutadanes per a la plaça de l'Ajuntament

El procés participatiu per a la reforma de la plaça de l'Ajuntament de València ha aconseguit creuar més de 1.800 opinions de ciutadans i entitats de tota mena per a sintetitzar en 17 criteris principals i nou secundaris les línies bàsiques que haurà de seguir el concurs d'idees que resulte guanyador entre els despatxos d'arquitectes que opten a realitzar aquesta destacada obra.

En síntesi, els habitants de la ciutat, que inclouen a tots els districtes, demanen per a aquesta emblemàtica plaça la màxima prioritat per als vianants, més zones verdes, un augment de la connectivitat amb transport públic i que siga l'escenari d'activitats lúdiques i culturals com a espai de trobada social i ciutadà. A més, demanen que l'alliberament d'espais no vaja destinat a les terrasses.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i la titular de Participació, Elisa Valía, han presentat aquest dimarts les conclusions del procés Pensem La Plaça de l'Ajuntament, desenvolupat en l'últim trimestre de 2019, i que ara passa a l'àrea d'Urbanisme, on el concurs d'idees està "a punt d'eixir a licitació" per 450.000 euros, ha explicat Gómez, qui ha emmarcat aquesta iniciativa en el projecte València, Ciutat de Places per a convertir en zona de vianants els principals centres històrics tant del centre com dels barris.

Per a recollir les aportacions, s'han realitzat tallers, diàlegs i qüestionaris digitals, i s'ha comptat amb la participació de 33 entitats representatives del teixit social i associatiu de la ciutat, des de falles a associacions de comerciants, passant per entitats veïnals, mediambientals o de l'àmbit de la igualtat fins al Col·legi d'Arquitectes.

Gómez ha agrupat en tres grans blocs els criteris. En el primer, ha destacat el "suport unànime" a la conversió en zona de vianants de la plaça, que ha de guanyar "el major espai possible en detriment dels vials i del trànsit rodat", així com la potenciació de l'arbratge i de les zones d'ombra.

En segon lloc, ha subratllat la necessitat de potenciar l'arquitectura singular valenciana posant en valor edificis com el propi Ajuntament, el de Correus, el Rialto i l'Ateneu Mercantil.

En tercer lloc, destaca la voluntat ciutadana que aquesta plaça siga "el gran espai compartit de València", tant per a actes fallers com per a la programació cultural que ve impulsant el Consistori en aquest enclavament des de l'any 2015. "El resultat és que la ciutadania ha dit que volen la plaça per als vianants, verda, autèntica i viva", ha afirmat.

Valía y Gómez, durante la presentación del proceso participativo. Ayto. València

Valía, per part seua, ha incidit en la idea que "tothom tenia assumit que la plaça ha de ser per als vianants" i ha destacat l'"ambient molt propositiu" de totes les fases del procés. En aquest sentit, ha explicat que el 10% de les opinions recollides sobre l'estat actual de la plaça han sigut positives, el 21% negatives i el 68% propositives.

Amb tot aquest material, els criteris obtinguts s'han agrupat en tres categories: espai, xarxa i activitat, i en dos tipus: principals i complementaris.

Criteris principals: mobiliari, transport i terrasses

Entre els principals, a més de la creació dels citats anteriorment respecte a la prioritat per als vianants i el verd, destaca la instal·lació de mobiliari accessible (bancs amb suport), restringir la circulació de bicis i patinets per la zona lliure generada (una cosa que ja preveu l'Ordenança de Circulació, que obliga a deixar un metre de distància amb el vianant), augmentar la freqüència i horaris del transport públic i metropolità a la plaça (diürn, nocturn i cap de setmana), assegurar l'accés dels residents als pàrquings, impulsar mesures per a reduir l'impacte negatiu de les franquícies i uniformar el disseny visual, instal·lar banys públics i fonts per a beure, no augmentar el nombre de terrasses que envaïsquen l'espai per als vianants i programar activitats.

Criteris complementaris: llocs de flors i font

Quant als criteris complementaris, la ciutadania advoca per potenciar l'evolució històrica de la plaça mostrant les traces del passat, mantindre els llocs de flors renovats i conservar la font circular. A més, planteja connectar la xarxa ciclista a la plaça, evitar que les motos aparquen en zones per als vianants i combinar l'ús social, lúdic i infantil amb el faller per a l'esplanada central.

Segons ha detallat Valía, aquests criteris ciutadans seran "un condicionant" que haurà de tindre en compte el jurat a l'hora de seleccionar el projecte guanyador del concurs d'idees, que tindrà un termini de sis mesos una vegada isca a licitació. Després, el jurat seleccionarà cinc projectes finalistes, del qual eixirà el guanyador, que rebrà 290.000 per a realitzar el projecte definitiu, per al qual tindrà altres sis mesos de termini.

Primers usos amb la conversió en zona de vianants "blana"

La idea de l'Ajuntament és començar a treballar els nous usos de la plaça una vegada es realitze l'anomenada conversió en zona de vianants "blana" el pròxim 20 de març, un procés que canviarà definitivament la planta viària de la plaça de l'Ajuntament i traurà totes les línies de l'EMT a la ronda interior i els carrers adjacents, excepte la C-1, l'única que travessarà de nord a sud l'enclavament com a línia llançadora. En aquest sentit, l'alliberament per a espai per als vianants de la franja que va des del balcó del Consistori fins pràcticament el carrer Sant Vicent permetrà la realització de múltiples activitats.