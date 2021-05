La policia arxiva la investigació oberta pel robatori de més 5.000€ en el Palau de la Música de València

La policia ha arxivat la investigació oberta per a aclarir el robatori de més de 5.000 euros, corresponents a diners de taquilla, en el Palau de la Música de València a l'agost del passat any. La sostracció va ser denunciada per l'auditori davant la Policia Nacional al setembre de 2020.