Ariadne Artiles confiesa cómo fue su cesárea: "Estaba perdiendo 3 litros de sangre y no podía abrir los ojos"

Ariadne Artiles fue madre a principios de mes de dos gemelas a las que ha llamado María y Julieta. Era su segundo parto, pues ya tenía una hija, llamada Ari, que nació en 2017. Las tres niñas son hijas de su actual pareja, José María García Fraile.

Su primer parto no tuvo muchas complicaciones y fue natural, aunque el nacimiento se alargó durante tres días. El segundo no pudo ser del mismo modo y a la influencer le practicaron una cesárea. Ahora, en el mes de concienciación de la césarea, ha querido hablar de su experiencia personal.

"Algunos aún se atreven a decir que dar a luz mediante una cesaría no es parir a un hijo", comienza diciendo el mensaje que ha escrito en el pie de foto de una publicación de Instagram con una ilustración relativa al tema. "No voy a negar la pena que me dio enterarme de que no podría parir naturalmente a María y Julieta, pero enseguida entendí que no siempre se puede elegir", explicaba.

La madre de tres ha querido dejar claro que no se es menos madre por no tener un parto natural y que lo más importante siempre es la salud de los pequeños que están por nacer, aunque no niega que fue algo duro para ella. "Por motivos médicos como la placenta previa oclusiva, una placenta pegada al útero, esta era una cesárea de mucho riesgo para las tres", ha confesado.

"Cuando nacieron las niñas no conseguí más que unos minutos con ellas encima haciendo piel con piel porque enseguida me fui desmayar debido a que estaba perdiendo 3 litros de sangre y no podía abrir los ojos", ha querido recalcar, como medio para desmitificar de manera generalizada el parto.

"No todas las cesáreas son malas ni todos los partos son buenos, cada experiencia es única y será solo nuestra", ha acabado diciendo en el mensaje que ha compartido con sus seguidores de Instagram.

Ariadne es muy activa en redes sociales con el tema de la desmitificación de la maternidad e, incluso, tiene otra cuenta en Instagram, llamada @lavidamadre.es que emplea únicamente para tratar este tipo de cosas con sus seguidores.