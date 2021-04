Naturajazz llenará una vez más el MUNA de música e imágenes de la naturaleza

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), dependiente del Organismo de Museos y Centros (OAMC) del Cabildo de Tenerife, que preside la consejera de Museos, Concepción Rivero, presentó esta mañana la programación de la VIII edición del Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, #Naturajazz 2021.

El acto de presentación ha contado con la consejera del Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC), Concepción Rivero; el fotógrafo submarino Francis Pérez; el guitarrista Eliseo Lloreda, y el coordinador de #Naturajazz, Néstor Yanes.

Concepción Rivero destacó que #Naturajazz es "un proyecto consolidado" y remarcó que este año "se han presentado 85 proyectos y se han valorado 1.700 fotografías procedentes de distintos lugares del mundo". Subrayó que en esta edición se pondrá en valor el talento de los músicos canarios y de destacadas figuras internacionales.

El coordinador del Festival, Néstor Yanes, resaltó a #Naturajazz como un ejemplo de la simbiosis entre ciencia y cultura y ensalzó el MUNA como el lugar ideal para que se desarrolle esta relación tan íntima, mientras que Carlos González puso en valor la cantidad y calidad de los proyectos presentados.

El miembro del jurado y fotógrafo submarino Francis Pérez defendió la toma de imágenes de la naturaleza como recurso para la investigación, la concienciación y la conservación, y el músico tinerfeño Eliseo Lloreda desgranó la escena jazzística en Canarias e interpretó el conocido estándar de jazz Darn That Dream.

La octava edición volverá a contar con ocho jornadas de conciertos a lo largo de los jueves y viernes del mes de mayo, en las que se dará reconocimiento y visibilidad a artistas canarios, a la vez que se muestra el talento de los ganadores del certamen fotográfico con la temática de la naturaleza.

Los doce ganadores son, en la Categoría Canarias Terrestre, 'Vida en miniatura', de Manuel Arechavaleta Hernández; 'Vida entre los alisios', de Alejandro Betoret; 'Habitantes de las islas de los volcanes', de Alejandro Betoret, y 'La noche en las costas de Canarias', de Juan Antonio Santana Hernández.

En la Categoría Canarias submarina, 'Fauna marina tras la cuarentena', de Sacha Lobenstein; 'Microfauna marina de Canarias, un mundo pequeño', de Iker Vildosola Gala. En la Categoría Resto del mundo terrestre, 'Stories and moments from the small world', Giuseppe Bonali (ganador absoluto); 'Diversidad y compromiso', de Miguel Naranjo Ruiz.Naturaleza ibérica, de Alfonso Roldán Losada; 'Asturias paraíso natural', de Mario Suárez Porras. Y en la Categoría Resto del mundo submarina, 'Facies y detalles anatómicos de la fauna marina', de Aldo Gustavo Galante; 'Mágica vida submarina', de Sacha Lobenstein.

Los trabajos de estos artistas serán proyectados a lo largo del festival y destaca, un año más, la multitud de propuestas internacionales, procedentes de trece nacionalidades diferentes, que plasman la amplia diversidad del medio natural alrededor del mundo. Las imágenes fueron tomadas en lugares como Senegal, Galápagos, Australia, Yellowstone o el Mar del Norte, además de Canarias.

En cuanto a los conciertos, Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet serán los encargados de abrir el ciclo el jueves 6 de mayo a las 21.00 horas. A partir de este momento, las actuaciones se celebrarán todos los jueves y viernes del mes en el mismo horario. Les siguen Reunion + Jorge Pardo (7 de mayo), el trío de Gino Marcelli (13 de mayo), Yul Ballesteros Canarian Quintet (14 de mayo), Luis Sánchez Quartet (20 de mayo), Nasim Quartet (21 de mayo) e Idafe Pérez Quintet (27 de mayo). #Naturjazz 2021 finalizará el día 28 del mes de mayo con la actuación del grupo de jazz latino Troveros de Asieta Latin Jazz Ensemble.

Las citas musicales, celebradas al aire libre, respetarán todos los protocolos y recomendaciones sanitarias, como el uso de mascarillas o el mantenimiento de la distancia interpersonal. La entrada es gratuita y requerirá de la retirada de invitaciones en las webs de