PP creu que la "millor política d'ocupació" seria "enviar a casa a l'equip econòmic del Consell amb Puig al capdavant"

Caballero ha fet aquestes declaracions en un comunicat en el qual s'ha fet ressò de les últimes dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), on s'arreplega que la Comunitat Valenciana va registrar el major descens nacional en ocupació destruint més de 40.200 ocupacions.

"Ara veiem la ruïna que deixa el socialcomunisme, que és inversament proporcional a la prosperitat que generen els governs de llibertat ja que mentre comunitats com la de Madrid crea 40.400 ocupacions la Comunitat destrueix 40.200", ha assenyalat Caballero.

Al seu juí, aquest són les conseqüències de "tindre al capdavant de la Generalitat a un grup de persones que no estan a l'altura, un equip que va preferir tirar pel camí fàcil i arruïnar als sectors productius enviant a la gent a la parada o a l'ERTO i prometent almoines que no arriben ni a cobrir al 2% de les pèrdues".

Segons el portaveu d'Ocupació del PP, els autònoms i les pimes "no poden aguantar més, han de suportar tancaments, culpes, fallides i desnonaments per les nefastes polítiques d'aquest Consell" i ha assenyalat que el seu grup ha plantejat a Puig un pla de xoc, de reactivació econòmica i de creació d'ocupació amb propostes com la flexibilitat impositiva: a zero activitat econòmica zero impostos.

"Volem treballar en llibertat i un verdader pla d'ajudes i no almoines que arribe als sectors més perjudicats per la crisi", ha conclòs.