Una de cada cinco mujeres acosadas sexualmente en España lo ha sido en el ámbito laboral —por sus jefes, compañeros o clientes— y siete de cada diez no denuncia por temor a ser señaladas y perjudicadas, revela el estudio 'El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral en España', elaborado por el sindicato Comisiones Obreras para el Ministerio de Igualdad.

Igualdad ha presentado el informe este jueves, ante la cercanía del Primero de Mayo (Día internacional del Trabajo), para visibilizar la violencia sexual en el entorno laboral "que atenta contra la dignidad, salud y los derechos de las mujeres", ha explicado la delegada contra la violencia de Género, Victoria Rosell.

La principal aportación de este estudio es que recoge la visión de un total de 1.119 mujeres víctimas de acoso sexual en el trabajo provenientes de todas las Comunidades Autónomas.

El informe revela que, aunque cualquier trabajadora puede sufrir acoso sexual o por razón de sexo, hay mayor riesgo entre las jóvenes, sin pareja estable, con situaciones económicas precarias y en mundos laborales masculinizados, según ha explicado en la presentación Elena Blasco, secretaria de Igualdad de CC OO.

Perfil del acosador sexual

Estas mujeres han identificado a hombres concretos como sus acosadores. Son sus superiores jerárquicos (47,4%), compañeros (32,4%) o clientes. Y, en lo que coinciden la mayoría es en que el agresor es "un varón con un conjunto de creencias y actitudes marcadamente sexistas".

¿Qué tipo de acoso sufrieron?

Las mujeres refieren haber recibido en el entorno laboral principalmente "chistes de carácter sexista" (83,1%), "piropos y comentarios sexuales" (74,8%), "gestos o miradas insinuantes" (73,3%), "contacto físico" (67,0%) y "peticiones e invitaciones de naturaleza sexual" (30,9%).

"Queda mucho estigma de que les ha sucedido porque ellas han hecho algo"

El informe recoge testimonios como éste: "He sufrido comentarios sobre mi culo y mi peso (o falta de él). Y uno de mis jefes, quien me llamaba "rubia peligrosa" o "la rubia", me dijo que el jefe que me hacía mobbing me trataría mejor si le practicase sexo oral. Siempre entre risas. Pero no por ello menos desagradable".

O éste: "Es frecuente que los hombres realicen comentarios machistas como "y, porque estás casada, que si no....", o agarrarte la cintura al pasar como quien no quiere la cosa, o aprovechar cualquier situación para hacer un juego de palabras de índole sexual, que nadie es consciente del asunto y queda en unas risas".

La mayoría no denuncia

Comisiones Obreras concluye que las víctimas creen que cuanto más elevada es la posición de la persona que ejerce el acoso, más difícil será de demostrar. Además, como suele suceder sin testigos delante, la falta de pruebas "desanima a muchas víctimas a emprender las acciones legales".

Precisamente uno de los datos más preocupantes del informe es que siete de cada diez víctimas de acoso sexual en el trabajo (72%) no han denunciado a sus agresores, principalmente "por temor a represalias" (61%).

Las autoras del estudio señalan que "la falta de confianza de las trabajadoras en que prospere la denuncia y en que además no se convierta en algo que las perjudique todavía más" es lo que detrae a las víctimas de denunciar.

Por ello, demandan al mundo empresarial "formación" y a la administración "campañas de sensibilización", que incidan "en la idea de que ellas no son las culpables de lo que les está sucediendo, porque todavía queda mucho estigma de que les ha sucedido porque ellas han hecho algo mal".

Las mujeres encuestadas reconocen también que no denuncian por "miedo a que tus compañeros te señalen", "por vergüenza", en definitiva por temor a ser juzgadas, si no directamente acusadas, así como por miedo a perder el trabajo.

De hecho, entre las pocas entrevistadas que denunciaron hubo una que perdió el trabajo. Y en el caso de otra la empresa jubiló a su agresor, pero ella nunca promocionó y todavía sus compañeros la culpan a ella de lo sucedido.

Del acoso sexual no se habla

El 51,6% de las mujeres que han participado en el estudio desconocen si otras mujeres habían sido víctimas de acoso sexual o por razón de sexo. Esto refleja la invisibilidad de estas situaciones y hace que permanezcan ocultas.

Protocolos anti acoso obligatorios

CC OO ha recordado en la presentación de su estudio que todas las empresas, sin importar el tamaño, deben de tener protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo. Muchas directamente no los tienen, y las que sí no los aplican.

El informe revela, sin embargo, que la mera existencia de protocolos "no representa una garantía ni son disuasorios".

Por ello la demanda sindical es que, ante este tipo de situaciones, se establezca un procedimiento específico de actuación "que sea rápido, confidencial y eficaz y que propicie el cese inmediato de la conducta para incentivar las denuncias de las mujeres". Además de reclamar más inspecciones de trabajo, formación en el entorno laboral y concienciación social.