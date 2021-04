Entre Rocío Carrasco, Supervivientes y otros temas de la farándula, es bien sabido que los colaboradores de Sálvame son muchas veces los propios protagonistas de las historias que tratan. Si este martes fue Lydia Lozano quien se llevó gran parte de los planos, ahora ha sido María Patiño, de quien se ha sacado a relucir sus acciones con sus compañeros en redes sociales.

Ha sido porque Laura Fa ha desvelado que la presentadora de Socialité la tenía bloqueada en WhatsApp e Instagram. "No lo recuerdo...", ha respondido sencillamente ella.

"Luego soy yo el tirano", ha respondido con sorna Jorge Javier Vázquez. "A mí me bloqueó también una temporada. Me bloqueó y no me acuerdo por qué", ha asegurado el presentador.

Entonces, son varios los que han empezado a comentar estos bloqueos a diestro y siniestro a compañeros de la profesión. "Bloqueé a tu mujer, tengo que desbloquearla", le ha dicho Patiño a Antonio Montero, que está casado con Marisa Martín Blázquez. "Hubo un día que dijo una cosa y no me gustó. Dijo que Montero y yo no habíamos tenido nunca una relación de amistad".

"Te prometo que estoy en un momento de mi vida que, como me dijiste tú [Jorge Javier], a la velocidad de crucero", ha descrito. "Todas aquellas cosas que me hacen daño las tengo que quitar".

"Yo no te he hecho ningún daño personal", ha argumentado Laura Fa. Entonces, Anabel Pantoja ha dicho que, cuando a María Patiño le ha molestado algo de ella, se ha acercado y se lo ha dicho, pero no la ha bloqueado. "A ti también te ha bloqueado", ha rebatido el presentador de Sálvame.

"Pues no me he dado cuenta", ha respondido la sobrina de Isabel Pantoja. "¿A Miguel Frigenti por qué lo bloqueaste?", le preguntó el de Badalona. "A Frigenti porque hizo un comentario sobre Gema López que me dolió mucho", ha contestado.