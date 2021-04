Este martes, no ha sido el mejor día para Lydia Lozano en Sálvame, pues el equipo ha mostrado unos insultos a sus compañeros que su cuenta oficial de Twitter ha retuiteado. Por ello, los tertulianos han señalado la mala labor que la periodista realiza en redes, pero este asunto ha desembocado en otros temas que han terminado con la marcha de la colaboradora entre lágrimas.

Jorge Javier Vázquez ha asegurado que este perfil de Twitter, llevado por una conocida de ella, le ha costado perder una amistad a la tertuliana. Tras mucha insistencia, han revelado que se trataba de un hombre que fue a su boda, y Lydia ha entrado en cólera al pensar de quién hablaban.

La periodista ha creído que se trataba de Omar Suárez, uno de los reporteros más reconocidos de Sálvame y también colaborador de la revista Lecturas. Lozano ha apuntado que habría sido él quien lo habría contado, pero Belén Esteban ha señalado que él nunca le ha hablado mal de Lydia.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez ha revelado que la persona que decían que había roto su amistad por Twitter no era Omar Suárez, y Laura Fa ha provocado el enfado de su compañera al decir que ella sabía de quién se trataba.

Lydia Lozano explota contra Laura Fa #yoveosalvame pic.twitter.com/Av8lbjlwc6 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 27, 2021

Pero Twitter ha quedado en un segundo plano y, ya que ha sido ella quien ha hablado de su problema con el reportero, han pedido que lo contase. "Sí me hablo con Omar, pero tuve un problema con él, tuvimos una gran bronca. Aun así, seguimos siendo amigos", ha contado la periodista.

Según ha explicado, el problema surge porque Omar Suárez quiso hacerle una entrevista para su sección en Lecturas y ella se negó. Sin embargo, después se lo volvió a pedir en plena pandemia, y ella accedió y fue portada de la revista.

"Tuvimos una bronca muy gorda. Nos distanciamos un poco", ha confesado Lydia Lozano. Pero entonces, Omar Suárez, que estaba en Barcelona para hablar con Antonia Dell'Atte, ha entrado en directo para dar su versión.

"La amistad no es como antes, pero yo no considero que no seamos amigos", ha asegurado. "Lo de la entrevista fue una anécdota, yo le pedí si quería darme una entrevista para mi sección".

Según el reportero, ella le dijo que no concedía entrevistas porque no quiere ser un personaje, pero él se enfadó porque sí se las ha concedido a otros compañeros: "Hablamos y gritamos delante de otra gente".

"A mí Lydia Lozano me ha tratado fenomenal. Por circunstancias nos hemos distanciado", ha argumentado. "Jamás he contado ningún problema con ningún compañero. Que alguien me explique por qué Lydia Lozano ha sacado este tema".

Lydia Lozano se marcha llorando

Lydia abandona el plató llorando desconsoladamente, tras haber contando por error que se había distanciado del reportero Omar Suárez #yoveosalvame pic.twitter.com/7RaqVtFmFt — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 27, 2021

Poco después, Lydia Lozano se ha marchado llorando de plató y, cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó, ella se mostró arrepentida de haber hablado de su distanciamiento con Omar Suárez: "No lo tenía que haber contado, yo le quiero mucho".

"Le he explicado que he metido la pata", ha confesado la periodista, que estaba junto a Kiko Matamoros que la estaba consolando. "La he fastidiado, estoy cabreada conmigo misma".

Después, la tertuliana ha vuelto a su sitio y Omar ha vuelto a hablar, consciente de que ella lo había pasado mal: "Me has pedido disculpas, las acepto. No pasa nada". Aun así, también ha aclarado que "hay otros motivos de su distanciamiento": "Si ella quiere, que lo cuente".