Michelle Visage presenta a las reinas de 'Drag Race España' y anuncia cuándo se estrenará: "¿Estáis preparados?"

Michelle Visage, la mano derecha de Rupaul en cada una de sus ediciones y que conoce mejor que nadie el formato, ha dado este miércoles la bienvenida a las diez reinas españolas en la nueva promo de Drag Race España.

Además, con este anuncio, publicado en las redes sociales, el aclamado programa, que tiene el respaldo de crítica y público, desvela que llegará a la plataforma de pago de Atresmedia el próximo mes de mayo.

Así, una a una -Arantxa Castilla La Mancha, Carmen Farala, Drag Vulcano, Dovima Nurmi, Hugáceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena- lucharán por la corona de la primera edición de Drag Race España, o, lo que es lo mismo, convertirse en la mejor superestrella drag de nuestro país.

La cantante, locutora de radio, personaje televisivo y presentadora de televisión estadounidense lo tiene claro. Y tú, ¿estás preparado?

Cierta polémica con el jurado

A principios de marzo, Atresmedia anunció el jurado de Drag Race España, que serán los Javis y la diseñadora Ana Locking.

Sin embargo, ha habido cierta crítica a la elección, algo a lo que uno de sus miembros, Calvo, puso freno. Hace unos días, el actor de Física o química respondió harto de estos mensajes: "Ay, dejad de insultarme que me he pasado toda la puta mañana en Twitter y no he escrito nada y luego necesitaréis más memes de mis series para seguir insultando".

"Es que en serio, imaginad que de verdad me hundís. ¿Entonces qué? ¿Quién os da contenido?", preguntó irónicamente por la cantidad de memes que se usan en las redes sobre Paquita Salas.