'Drag Race España' anuncia a sus 'reinas' ante el inminente estreno del concurso

La primera edición de Drag Race España calienta motores e inicia la cuenta atrás ante su inminente estreno. Para ello, Atresmedia ha anunciado a las que serán sus diez 'reinas'.

A través de sus redes sociales, el programa, que será presentado por Supremme de Luxe, ha puesto cara a las diez participantes para júbilo de los usuarios de Twitter.

Arantxa Castilla La Mancha, Carmen Farala, Drag Vulcano, Dovima Nurmi, Hugaceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena son las elegidas que buscarán la corona de mejor drag de nuestro país.

A principios de marzo, Atresmedia anunció el jurado de Drag Race España, que serán los Javis y la diseñadora Ana Locking.

Sin embargo, ha habido cierta crítica a la elección, algo a lo que uno de sus miembros, Calvo, puso freno. Hace unos días, el actor de Física o química respondió harto de estos mensajes: "Ay, dejad de insultarme que me he pasado toda la puta mañana en Twitter y no he escrito nada y luego necesitaréis más memes de mis series para seguir insultando".

"Es que en serio, imaginad que de verdad me hundís. ¿Entonces qué? ¿Quién os da contenido?", preguntó irónicamente por la cantidad de memes que se usan en las redes sobre Paquita Salas.