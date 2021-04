Marta López estalla contra Melyssa Pinto en 'Supervivientes' "por el protagonismo": "¡Te crees intocable!"

Muy lejos quedan aquellas declaraciones en las que Marta López aseguraba que se preocupaba tanto por Melyssa que pedía su expulsión por su propio bienestar. Y es que, parece que la exconcursante de Gran Hermano ha cambiado totalmente su impresión sobre la joven, llegando a dirigirle todo tipo de acusaciones.

Lo mostró Telecinco este martes durante el prime time, en el debate presentado por Carlos Sobera Supervivientes: en tierra de nadie. Todo comenzó cuando Tom le advirtió a Melyssa que no se fiara de algunas de sus personas de confianza, algo por lo que la joven le pidió explicaciones a sus compañeros y compañeras.

Ocurrió después de que el pirata Morgan premiara a los concursantes con un cofre del tesoro. A buscarlo debía acudir Pinto con la persona en la que más confiara (Gianmarco) y aquella en la que menos (Tom).

Este último pidió explicaciones y la joven respondió que le había hecho sospechar una conversación que escuchó entre él y Marta sobre la gran cantidad de seguidores de la portuguesa. Además, le dijo al francés que notaba que la televisión le cambiaba.

“Decíais que si mis seguidores ven que estoy contigo te van a seguir ¿Quieres ser mi amigo de verdad o par que mis seguidores te apoyen?”, preguntó Melyssa. Entonces, Brusse contestó con una respuesta que pareció una provocación, y así se lo tomó la diseñadora.

“Jamás en mi vida he traicionado a nadie”, dijo Tom. Como no podría ser de otra forma, Pinto recordó el paso del francés por La isla de las tentaciones, donde le puso los cuernos en reiteradas ocasiones. Entonces, decidió inmiscuirse en la conversación Marta López, que pidió explicaciones porque, al parecer, Pinto pensaba que toda la isla estaba en su contra.

Tanto es así, que le reprochó que fuera desagradecida al asegurar que no había necesitado la ayuda de nadie en el concurso, algo que Pinto negó. Además, le echó en cara que comentase que podría acabar con Gianmarco, por las posibles molestias que podría traer esto fuera con su pareja.

"¡Eres perfecta, eres preciosa, lo haces todo fenomenal!"

Finalmente, López estalló y, entre gritos, le dijo a Pinto que se creía que era intocable, que parara de victimizarse... y pasó al tono sarcástico: ¡Eres perfecta, eres preciosa, lo haces todo fenomenal, vas a ganar! ¡Jo, tía! ¡Chachi! ¡Cómo molas, todo lo tuyo mola!” Y es que, según López, a la portuguesa solo se le pueden dedicar halagos, pues si no se toma mal las palabras.

Entonces, Pinto intentó parar el ataque de López. Desde plató, juzgaron muy duramente a esta última por sus palabras, y no dudaron en encontrar la causa de su fijación con Melyssa: el protagonismo. Fue la propia Carmen Borrego, amiga de López, quien comentó que esta no aguantaba no ser el centro de atención y que, en el caso de Melyssa, era peor porque no se esforzaba por tener esa atención, sino que brillaba de una manera natural.

Por su parte, Oriana destacó lo "envidiosa" que es López; Carolina Sobe afeó que Marta "metiera mierda" con Gianmarco donde no había más que una amistad y Patricia Steisy mencionó la ley del espejo, pues cree que la empresaria focaliza en Melyssa sus propias inseguridades.