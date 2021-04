Este martes, Telecinco emitió en su prime time Supervivientes: en tierra de nadie, el debate presentado por Carlos Sobera. Además de salvarse Gianmarco Onestini de la nominación que se le otorgó el pasado jueves, los concursantes de pleno derecho tuvieron que tomar una complicada decisión: votar quién de ellos se iba, por unos días, al barco encallado.

Ninguno se mostró muy eufórico ante la idea, pues además de unas condiciones habitacionales más complicadas, el ambiente en la embarcación está que arde y se dan muchos conflictos entre los concursantes a bordo. Dos normas hubo a la hora de escoger a alguien: los supervivientes no podían proponerse a sí mismos ni a quienes ya habían estado en el barco, es decir, Valeria y Palito.

Tras la votación, se dio un empate técnico entre Tom Brusse y Alejandro Albalá. Por su parte, Melyssa Pinto obtuvo un punto. Y fue precisamente ella la encargada de desempatar, obedeciendo a su función de líder semanal. La decisión de la catalana fue todo un ejemplo para algunos e incomprensible para otros: mandó a Alejandro Albalá al barco, salvando a Tom Brusse, pues fue su elegido para quedarse.

La portuguesa explicó que, pese a todas las discusiones, le tenía un gran cariño al francés, que había sido su novio durante el año pasado, por lo que sentía que "no podía hacerle eso" y que para ella no era "moral" sacarle de la isla. Esto descolocó a Albalá que, además de lamentarse porque Marta López no votara a Brusse para desempatar, mostró su incomprensión ante la decisión de Melyssa.

Desde plató le acompañó el presentador, Sobera, que también se cuestionó sus palabras. Por su parte, Oriana dijo que era un ejemplo de lo leal y buena que era Melyssa; y Sandra Pica, la actual novia del empresario, celebró la decisión y dijo que le parecía lógico por el apoyo que le había dado Tom a su ex durante el concurso.