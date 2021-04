Andalucía anuncia una bajada de impuestos que empezará por el de Transmisiones Patrimoniales

"Esta es una de las comparecencias más importantes de la legislatura". Así de tajante lo aseguró este martes el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que dio luz verde a una nueva "bajada masiva de impuestos" con un impacto en las arcas públicas de más de 300 millones de euros y que beneficiará a cerca de 4 millones de andaluces.

La reforma fiscal, que afectará a todos los tributos de competencia autonómica, se llevará a cabo en dos fases. La primera se articula a través de la aprobación este martes de un decreto ley para rebajar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Itpajd), cuyo tipo de gravamen general aplicable a la transmisión de inmuebles y a la constitución o cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto los de garantía, pasará de los actuales tipos del 8%, 9% y 10% a un único tipo lineal del 7%. Asimismo, se reducirá el tipo de gravamen para los documentos notariales, que pasará del 1,5% al 1,2%.

Esta reducción entrará en vigor esta misma semana, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, y supondrá un impacto de 223 millones de euros.

La Junta destacó que, por ejemplo, la transmisión de un inmueble valorado en 180.000 euros entre dos particulares supone ahora una cuota tributaria de 14.400 euros, que pasará a ser de 12.600 euros con la rebaja fiscal. En el caso de la transmisión de una plaza de garaje por valor de 24.000 euros, el ahorro será de 240 euros, al pasar de una cuota de 1.920 a 1.680 euros.

La segunda fase de la reforma se tramitará a través de una proposición de ley en el Parlamento andaluz, por lo que su aprobación se prevé para dentro de unos siete u ocho meses. Será a partir de entonces cuando la Junta reduzca el resto de impuestos autonómicos: Patrimonio, Sucesiones y Donaciones (bonificado ya al 99%), el tramo autonómico del IRPF y los tributos sobre el juego.

En total, el Ejecutivo regional prevé que esta bajada de impuestos "deje en el bolsillo de los andaluces" 329 millones de euros que dejará de recaudar la Junta, si bien esta defiende que la medida "reactivará el consumo y se recaudará más". Así ocurrió, alegan, en la primera reforma fiscal de 2019, cuando también se bajaron los impuestos y aumentaron en 118.000 los contribuyentes, con casi 600 millones de euros de recaudación, según los datos que ayer ofreció Bendodo.

Escenificación a dos bandas

La nueva reforma fiscal ha sido negociada por los tres actores principales de esta legislatura, PP-A, Cs y Vox, pero su puesta en escena se ha producido a dos bandas. Por un lado, Vox se adelantó el lunes a la Junta anunciando, sin dar detalles, la bajada de impuestos "conseguida" por su grupo. Y este martes, antes de la rueda de prensa ofrecida solo por Bendodo y el vicepresidente, Juan Marín, se registraron en el Parlamento dos proposiciones de ley con el mismo contenido, una firmada por los populares y Vox y la otra, por el PP y Cs.

Los de Santiago Abascal acusaron a los naranjas de "anteponer los intereses electorales a los de los andaluces" y defendieron que son ellos quienes están "influyendo en el cambio en Andalucía" y quienes traen "estabilidad a esta tierra". Por su parte, Marín agradeció públicamente el apoyo de Vox, y tildó de "correcta" el registro de dos proposiciones de ley, una de los dos socios de Gobierno, "sin los que no habría un anteproyecto que presentar", y otra del PP y Vox, en base, dijo, al acuerdo de investidura del presidente, Juanma Moreno.

Por último, el vicepresidente admitió que esta rebaja supone un "punto de partida importante" para la negociación del Presupuesto de 2022, que aún no se ha empezado a elaborar. Aunque dejó claro que no es esta rebaja fiscal la que garantiza que no habrá adelanto electora en Andalucía, sino "el presidente" y, "en este caso, yo como representante de Cs en el Gobierno andaluz".