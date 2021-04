El Botànic defèn el seu "cordó democràtic" contra Vox mentre l'oposició ho veu electoralista

Per contra, el PPCV ho veu com una cortina de fum i "focs artificials" per a excloure un partit que ha eixit de les urnes i Ciutadans creu que és una postura electoralista que "desprestigia" al parlament autonòmic.

Així ho han exposat els portaveus del Botànic i de l'oposició en roda de premsa després de la junta de síndics, en relació a la polèmica deslligada la setmana passada en dubtar Vox de la veracitat de les cartes amenaçadores rebudes per diversos ministres, en el marc de la campanya de les eleccions madrilenyes del 4M. Açò va portar a cancel·lar un debat radiofònic de balanç de meitat de legislatura a la Comunitat.

Manolo Mata (PSPV) ha defès que el cordó a Vox és el que porten fent en el Botànic des que va arribar a Les Corts en 2019 "amb un programa molt clar de destruir les autonomies". "No es pot generar cap complicitat amb ells, encara que ells mateixos intenten blanquejar-se i fer propostes raonables", ha reivindicat.

Per tant, en la seua opinió no ha canviat la postura cap a "l'extrema dreta" i és "claríssima: absolut respecte a les persones i certa repugnància a les idees". Ha lamentat així que van haver de fer el "sacrifici" de no anar al debat programat aquest dilluns en Cadena SER València, la qual cosa veu com una mostra de solidaritat i unitat d'acció.

A partir d'ací, Mata ha avançat que cada diputat socialista utilitzarà el seu torn contra Vox com vullga perquè és "l'únic instrument per a confrontar-los" i "el debat és de paraules", mentre que l'assistència als debats s'analitzarà en cada cas i ell "segurament mai" ho faça.

Però el drama, al seu juí, és la "complicitat que li està donant el PP, que no passa a Europa, o normalitzar que Isabel Díaz Ayuso solament puga ser presidenta amb el seu vot". Ha lamentat que Madrid li reglota "molt" perquè pareix l'eix de la política quan són sis milions de ciutadans: "No és el reflex sociològic d'Espanya, no té component rural i els seus índexs de qualitat de vida no tenen res a veure".

De Compromís, Fran Ferri ha recordat que el Botànic "directament rebutja" tot el que propose Vox, ha assegurat que eixe pacte continua vigent i ho ha definit com un cordó democràtic més que sanitari.

Ha avançat que cadascun dels seus companys de bancada farà ús de les rèpliques com considere; "no per a entrar en el marc de la ultradreta ni en els seus debats o iniciatives, sinó per a desmuntar-los".

"Vox no respecta els drets humans i, per tant, és feixista", ha resumit Ferri, ja que creu que les seues campanyes s'assemblen més "a les quals utilitzaven els nazis en els anys 30 que les d'un partit del XXI".

I Pilar Lima (UP) ha coincidit a dir "prou" a Vox i ha anat més enllà en garantir que no compartiran debats en mitjans amb "aquests miserables" i que utilitzaran cada torn per a defendre els drets humans: "No podem mirar cap a un altre costat. Hem decidit passar als fets i no anem a compartir espais amb un partit nazi".

Encara que seran "respectuosos" amb el que van decidir els valencians en 2019, ha posat l'accent que és necessari aquest "escut" per a evitar l'emblanquiment de Vox davant "el clam social demanant aïllar-los". "Açò no és solament la Comunitat de Madrid", ha avisat recordant la frase del president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), que cal ser intolerant amb els intolerants.

L'OPOSICIÓ LAMENTA QUE HI HAJA VETOS EN ELS CORTS

Entre l'oposició, la síndica del PP, Isabel Bonig, ha condemnat qualsevol acte agressiu o de violència però ha garantit que estaran en tots els debats amb Vox perquè "és un partit que pot agradar més o menys, igual que Compromís o Podem". Ha enlletgit al Botànic la seua "doble moralitat de bons o roïns" i que intenten "excloure un partit legítim en el parlament, la casa de la paraula".

Bonig ha rebutjat qualsevol cordó sanitari i "aquest sectarisme que s'està implantant en la política espanyola i valenciana" i ha lamentat que es cancel·lara el debat de meitat de legislatura. "Això és l'important, tot la resta són focs artificials i una cortina de fum. El PP no va a entrar en eixe foc", ha garantit.

És més, ha assegurat que aquestes polèmiques solament els interessen als polítics i ha advertit que "flac favor" es fan si condemnen les agressions quan són contra un partit. També ha reconegut que el diputat provincial del PP Alejandro Morant va retirar el seu missatge en Facebook dubtant de les amenaces, unes paraules que veu desafortunades i que són "de la competència" del president de la Diputació i del partit a Alacant, Carlos Mazón.

De Cs, Ruth Merino ha defès el diàleg amb tots els partits triats democràticament perquè "cal convéncer amb la paraula i asseure's a escoltar al que pensa diferent", a més de condemnar "qualsevol tipus de violència, sense matisos, vaja a qui vaja".

S'ha mostrat en contra del cordó sanitari, especialment per part del PSPV, i ha alertat que açò "desprestigia als Corts" perquè la resta de partits tenen dret a contradir Vox i, al seu juí, no és el mateix que fer una línia roja al feixisme.

VOX: "QUE ES DEIXEN DE PANTOMIMES"

I per part de Vox, Ana Vega ha denunciat que la postura del Botànic és "extremadament greu i crispa l'ambient des de l'extrema esquerra", després de condemnar qualsevol tipus de violència. Ha exigit al tripartit que "es posen a treballar pels ciutadans, que para això els paguen i els costa alçar-se, i es deixen de circs i pantomimes".

Els ha acusat de traslladar el debat al carrer "com va dir Zapatero" i ha assegurat que Vox pateix "atemptats molt greus", a més d'afirmar que Puig "va desacreditar" als socialistes en dir que ell debatria amb tots els partits.