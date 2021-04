Un día antes de la emisión del capítulo ocho de Rocío, contar la verdad para seguir viva, los colaboradores de El programa de Ana Rosa han opinado sobre el conflicto entre Rocío Carrasco y Rocío Flores, pues la nueva entrega abordará la agresión de la joven a su madre hace casi una década.

La pasada semana, la hija de Rocío Jurado contó que no se sentía preparada para tener una charla con su hija, que, a causa del documental, intentó contactar con ella hasta en tres ocasiones. Esta decisión ha dado lugar a varias opiniones en los platós, como la de Joaquín Prat, que ha apoyado a Rocío Carraco.

"Puedo entender que Rocío Carrasco no quiera tener un encuentro con Rocío Flores. Una madre no puede no querer a su hija, pero mientras su hija esté al lado de Antonio David, viendo la larga lista de vamos a decir tropelías que ha cometido en estos años, la madre nunca va a querer saber nada", ha expresado.

En cuanto al deseo del ex guardia civil de vender por 60.000 el altercado entre madre e hija, el presentador de Mediaset se ha sumado a las críticas de Ana Rosa Quintana. "Me parece execrable, lamentable, tremendo, terrorífico", ha zanjado.