Este miércoles, Rocío Flores ha acudido como colaboradora a El programa de Ana Rosa para comentar Supervivientes, pero, de nuevo, ha vuelto a hablar de su familia y ha ampliado el discurso que dio dirigiéndose a su madre, pero esta vez centrado en su padre.

"Tus hijos no te los ha arrancado nadie, habla con nosotros", le espetó la joven a su madre en pleno directo el pasado viernes. La exsuperviviente dejó a todos los colaboradores y espectadores sorprendidos al pronunciarse inesperadamente y decir que había llamado, en muchas ocasiones durante los últimos meses, a Rocío Carrasco por teléfono y no se lo había cogido.

Este miércoles, a pocas horas de que Rociíto se siente a dar su primera entrevista tras años de silencio, Rocío Flores ha regresado al magazine matutino de Telecinco y ha vuelto a hablar de su familia.

"Cuando salgo de aquí el otro día estaba bastante nerviosa y pensé que se me había olvidado decir lo más importante", ha declarado la hija de Antonio David. "Lo mismo que dije, lo he hecho con mi padre. Yo me he sentado con él cuando he creído necesario y le he dicho lo que tenía que decir, ni más ni menos".

"A lo mejor cosas que veo que no me gustan. Pues eso, sentarme y hablar sobre las cosas que no me han parecido bien", ha explicado. "Para mí era importante porque la gente iba a decir: 'Cómo que Rocío dice esto y a su padre no le dice nada'. Quise dejarlo claro porque es la verdad".

Después, Ana Rosa Quintana le ha preguntado cómo se encontraba, a lo que ella ha respondido que estaba "más tranquila": "Ya he dicho todo lo que tenía que decir y me he aliviado".

Rocío Flores no ha querido entrar más en detalles, pero sí ha aclarado que su madre sigue manteniendo el mismo número de teléfono, por lo que no es que haya cambiado y por eso no le contestó la llamada, y que tampoco ha intentado ponerse en contacto con ella en estos días que han pasado.