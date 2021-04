Rocío Carrasco llora al recordar la agresión de su hija, Rocío Flores: "Obedecía a algo que no era normal"

Este miércoles, Telecinco retoma la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que Rocío Carrasco contará la agresión por parte de su propia hija, Rocío Flores, cuando esta tenía 15 años.

El programa Sábado Deluxe emitió un avance de lo que se podrá ver en este episodio de la vida de Rocío Carrasco y que ha impactado a los colaboradores del programa.

Los hechos que relata la hija de Rocío Jurado se remontan al 27 de julio de 2012. Con la voz temblorosa, Carrasco habla sobre cómo vivía el momento en el que sus dos hijos regresaban a su casa tras estar con su padre, Antonio David Flores.

"Yo empiezo a tener pánico a esos lunes de regreso de los niños. Las tres noches anteriores no duermo. El lunes, desde que me levanto hasta que vienen los niños, me lo paso en el baño, vomito, me dan ataques de pánico, de angustia...", ha relatado Carrasco.

Días antes de la agresión, "lo primero que hace esa niña, cuando me ve, en vez de darme dos besos, es decirme: 'no sabes la que te tienen preparada, la que os tienen preparada", ha añadido Carrasco antes de entrar en detalles.

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, la hija de Rocío Jurado ha hablado también de las amenazas de Rocío Flores: "Empieza a increparme, a decir 'que sepas que en septiembre a esta casa no me trae ni un juez, ni tu madre, ni tu padre, que están bajo tierra. Ella no podía permitirse tener ningún tipo de sentimiento bueno conmigo, tenía que ir siempre a casa de su padre con información", ha recordado Carrasco.

Respecto a la agresión, Rocío Carrasco ha descrito, entre pausas para tomar aire, el doloroso momento que supuso para ella y cómo lo vivió. "Empieza a pegarme, y mientras ella me pega, ella va gritando, ella es la que grita: 'No me pegues, no me pegues'. Yo la miraba y era ella la que me estaba pegando a mí. Yo la veía gritar eso y se me pasó como una película por toda la cabeza. Sabía que eso obedecía a algo que no era normal", sostiene.

Posteriormente, Rocío Flores "saca un móvil, no sé de dónde lo saca, y dice: 'Papá, ya está hecho", añade.

El pasado miércoles, Rocío Carrasco exculpaba a su hija por lo ocurrido en una entrevista desde el plató de Telecinco: "Ella no tiene la culpa, la culpa la tiene otra persona, que es el responsable que ella actuase de esa forma: su padre. Eso quiero que quede claro", aseguró.