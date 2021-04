Acepta 4 meses de cárcel, multa e indemnizar a un policía por insultar, empujar y golpear a dos agentes

Según recuerda Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado día 24, sobre las 20:10 horas, en la plaza del Sol de Oviedo, cuando la Policía Local de Oviedo acudió a la zona para comprobar el cumplimiento de las medidas de seguridad derivadas de la pandemia entre las personas que estaban en ese momento en las terrazas.

El acusado se dirigió en actitud desafiante a dos agentes, que iban debidamente uniformados y que, ante su comportamiento, le pidieron su identificación, a lo que él se negó. A consecuencia de su negativa, los policías le informaron de que iba a ser trasladado a dependencias policiales a efectos de identificación, a pesar de lo cual el acusado mantuvo su actitud, increpando a los agentes durante el trayecto al coche policial, a los que dijo: "No voy a ningún lugar, sois unos hijos de puta, gilipollas, iros a tomar por el culo, no me muevo de aquí porque no me sale de los cojones".

En ese momento, según Fiscalía, propinó un empujón a uno de los policías y un golpe en el pecho al otro. Este último sufrió lesiones consistentes en un traumatismo en la muñeca y codo izquierdo, y traumatismo en la región cervical.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de atentado contra agente de la autoridad en concurso con un delito leve de lesiones y con un delito leve de maltrato de obra.