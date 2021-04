Marta López Álamo revela su lista de manías: de morderse el labio a no poder tener los pies secos

Todos tenemos alguna que otra manía. Mayor o menos, son creencias que nos anclan un poco a nuestro día a día. Y Marta López Álamo no tiene una sola... ¡Tiene una sola lista! La ha hecho pública a través de Instagram y sus 250.000 seguidores se han quedado ojipláticos.

Porque a pesar del estilo de vida de la modelo e influencer de 24 años (no solo tiene varios proyectos siempre en marcha, sino que está estudiando mientras tanto), saca tiempo para estas curiosas y pequeñas obsesiones sin las cuales no sería quien es.

Ha sido precisamente con una de sus stories con la que ha dado a conocer estas necesidades fijas de su rutina, dado que hizo un Q&A (Preguntas y respuestas) en la red social en el que respondería a 15 cuestiones que le planteasen sus followers, siendo una de ellas: "¿Tienes alguna manía?".

La joven andaluza explicó brevemente que una vez ya se lo preguntaron y dijo que no, pero que luego lo pensó mejor y se dio cuenta de que no solo sí tenía, sino que eran varias, por lo que la próxima vez que le hicieran la pregunta las pondría todas.

En total son ocho, aunque ha asegurado que si se acuerda o se da cuenta de más también las dirá. La primera de ellas ya tiene algo de llamativa. "No puedo comprarme un paquete de chicles sin comérmelos todos seguidos", comienza la pareja de Kiko Matamoros, aunque hace un inciso en que lo contrario no se da "casi nunca".

Después añade que no duerme jamás "destapada", ni siquiera en verano, así como que se toca "mucho el pelo", como ya han podido comprobar sus fans. Su cuarta manía es que "desde pequeña", Marta López Álamo se muerde "el labio a veces" y "por dentro".

Aunque no son como tales una manía, incluye como quinta "No puedo estarme quieta, no me gusta estar sin hacer nada", así como sexta: "Odio la impuntualidad (mis amigas lo saben y lo sufren) y me enfado (microenfado) si llega tarde todo Dios".

Marta López Álamo revela además que odia "la televisión a un volumen excesivamente bajo". Además, como última, señala que no puede tener "los pies y las manos secas". Eso sí, no ha dejado claro si a Kiko todas esta manías le parecen bien, aunque se sospecha que sí, porque su relación sigue viento en popa.