El PP acusa a Alba de ofrecer "fanfarria ideológica", Cs de "estar desconectada a la realidad" e IU de "improvisación"

Cuevas, en declaraciones a los medios de comunicación, en la comparecencia del Parlamento de Alba, ha mostrado su "profunda decepción por la nula información que ha aportado la consejera", ya que "de nuevo nos ha regalado fanfarria ideológica, discurso pomposo, discurso barroco e información ya caducada", pero "ni una autocrítica, ni un compromiso", por lo que "son comparecencias vacías".

El diputado del PP ha asegurado que toda la gestión de la pandemia de la presidenta Andreu y de Alba "es un absoluto fracaso y un fiasco", ya que en vacunación "apenas llevamos un 8,7 por ciento de la población vacunada, que es un absoluto fracaso", y "todo ello es porque están pensando más en el mensaje que en el relato, pensando más en la política que en salvar vidas".

Cuevas ha puesto de manifiesto, además, que "más de una docena de personas le han dimitido" en el equipo de Salud, siendo "asombroso y rocambolesco el último episodio la gerencia en Atención Primaria".

"LLEGAR A ACUERDOS"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena, por su parte, ha dicho estar "sorprendido" al "escuchar a la consejera hablar en pasado de la pandemia cuando estamos en la mitad de la cuarta ola, y con más del 92 por ciento de riojanos sin vacunar". Además, ha criticado que "diga que no le preocupa lo que va a pasar a partir del 9 de mayo, cuando es una de las grandes preocupaciones de los riojanos".

El líder de la formación 'naranja' ha indicado que la consejera "está desconectada de la realidad cuando dice que a partir del 9 de mayo no le preocupa lo que va a pasar", ante "lo que vemos necesario llegar a acuerdos para afrontar certezas con garantías a los riojanos".

POLÍTICA "ERRÁTICA"

Moreno ha lamentado la decisión del Gobierno de "dilatar estas comparecencias porque parece que le molestaba tener que acudir al Parlamento", aunque "es algo que no se nota demasiado porque las noticias que dan son prácticamente inexistentes". En este punto, ha criticado que "vengan a sacar pecho, por ejemplo de los cribados, y ayer en Nájera a las seis de la tarde tuvieron que mandar a la gente a casa porque no habían dotado de profesionales necesarios".

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-IU ha acusado de "improvisación" al Gobierno de La Rioja ya que, entre otras cosas, "decir que el Estado de Derecho tiene que triunfar en este momento, como si el Estado de Alarma no formara parte del Estado de Derecho; el Estado de Alarma es un instrumento excepcional que tiene que aplicarse en una situación de excepcionalidad como la actual, y ya sabemos los problemas que generó cuando no tuvimos Estado de Alarma, e incluso con él, cuando se dan competencias que no les corresponden a las Comunidades Autónomas".

Para concluir, Moreno ha indicado que "estamos en el coletazo final y esperemos que este nivel de vacunas se consolide y llegar a finales de septiembre a esa inmunidad de rebaño", al tiempo que ha resaltado la "recuperación de los servicios públicos" y ha calificado de "política errática en los nombramientos de los cargos, donde la Atención Primaria sigue siendo la niña fea y no se dotan de las medidas suficientes".

"AUMENTO RITMO DE VACUNACIÓN"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, ha destacado que "es el Gobierno que más ha comparecido en la historia de la Cámara a pesar de las reticencias de los grupos de la oposición que no entendemos, hasta el punto de que con esta comparecencia la consejera de Salud ya ha comparecido más veces que la anterior consejera del PP en toda la legislatura".

Díaz ha destacado que ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "certificó ese aumento en el ritmo de la vacunación, es decir de la respuesta a la COVID-19", así como ha resaltado que "ya se han vacunado a todos mayores de 80 años, estando, además, en los primeros puestos en cuanto a vacunas administradas". "Se están haciendo las cosas bien en una pandemia que no tenía manual de instrucciones", ha concluido el portavoz socialista.