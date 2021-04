Durante estos últimos días, se ha difundido un vídeo que sitúa a algunos representantes del Partido Popular y Ciudadanos junto a Leticia Sabater en lo que parece una fiesta ilegal en un restaurante de Medinaceli (Soria). La artista ha conectado este lunes en directo con el programa Espejo público para aclarar lo ocurrido y negar que se tratase de una fiesta ilegal.

Al parecer, la cantante estaba grabando un nuevo videoclip en la localidad y, tras la grabación, acudió a cenar a un conocido restaurante de la zona junto a un compañero de su equipo. "Yo no he ido a ninguna fiesta ilegal, ni en Medinaceli ni durante todo el confinamiento, pero sí he sido víctima de una fiesta ilegal con destrozos en mi casa el 31 de diciembre, como todos sabéis", ha empezado diciendo la presentadora de televisión.

Según ha explicado Leticia a la presentadora del magazine matutino, las imágenes que se han difundido en redes sociales no corresponden a lo que ocurrió durante toda la velada, sino que la aglomeración se produjo en unos pocos minutos. "Me levanté a pedir una copa de vino a la barra y en ese momento aparecieron dos o tres personas a pedirme una foto. Y según me hacía esa foto aparecieron 12 personas más, en total habría unos 15 personas en ese momento.

La artista ha explicado que los comensales estaban sentados en sus respectivas mesas en todo momento, excepto en el momento de la foto, cuando todo se le fue de las manos. "Pero para deambular por el restaurante te tienes que poner la mascarilla", ha replicado Susanna Griso. "Pues sí, en ese momento había gente que la llevaba y gente que no", ha respondido Leticia Sabater que ha justificado que se le vio sin mascarilla en la grabación porque la barra estaba al lado de su mesa, y no se la puso para ir a pedir algo a los camareros.

▶https://t.co/QRMJlriYZ3 pic.twitter.com/IJsqXCAiYO — Espejo Público (@EspejoPublico) April 26, 2021

En ese momento pensé en hacerme la foto o no, y empezó todo el mundo: 'Por favor, por favor, por favor...' y dije 'mira voy a tardar lo mismo en hacerme la foto que en decirles que no'. Yo soy una persona que no dejo a mis fans sin ninguna foto y menos en Medinaceli", ha explicado la artista. "Mi error fue no decirle a todo el mundo que se pusieran la mascarilla", ha reconocido finalmente la cantante.