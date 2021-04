El PSOE critica los "graves problemas de accesibilidad" en la ciudad y exige inversiones

Así, ha aludido a la "desigualdad en diferentes barrios obreros y de trabajadores de la ciudad que carecen de inversión municipal", enumerando "problemas de accesibilidad, carencia de nuevas infraestructuras y servicios, mantenimiento deficiente, mala iluminación o problemas de movilidad que afectan negativamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas que residen en estos barrios".

"Las personas con movilidad reducida o mayores que residen en estos barrios se encuentran diariamente con muchas dificultades, que después de más de 25 años de gobierno del PP no han sido resueltas", ha enfatizado Medina, quien ha informado de que presentarán una iniciativa al Consejo de Distrito para plantear alternativas para solucionar este "grave problema".

La socialista ha insistido en que los vecinos deben poder "transitar sin dificultad y evitar estas caídas que se están produciendo, buscando una solución definitiva para la seguridad de las personas mayores y con problemas de movilidad de este distrito de Málaga".

DISTRITOS Y "FALTA DE ACCESIBILIDAD"

Por otra parte, Alfredo de Pablos, presidente de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, ha señalado que "la ciudad tiene que adaptarse al ciudadano y no viceversa". "Una ciudad es amable cuando se adapta al devenir de las distintas fases de una persona, porque la movilidad se ve reducida no sólo por enfermedad, sino por el propio avance de la edad", ha señalado.

A su juicio, Málaga capital necesita "muchas mejoras, y el mantenimiento de aceras, calles y plazas debe mirarse también con los ojos de una persona con una discapacidad sensorial, como los ciegos, o con movilidad reducida que necesitan una silla de ruedas o se ayudan de bastón o andador, o las personas con discapacidad cognitiva que precisan de mejoras en la señalización e información en calles, o la adaptación de los medios de transporte público de nuestra ciudad".

Según De Pablos, en Málaga hay "un gran atraso, porque la ordenanza de accesibilidad no se ha actualizado desde el año 2004, mientras que otras sí lo han hecho sin tener en cuenta las diferentes normas de nuestro Ayuntamiento que tienen criterios transversales, como por ejemplo desde el ámbito de la movilidad".

"Y es que si la Asociación Ruedas Redondas pide que haya más carriles bici porque en la ciudad son intermitentes e insuficientes, las personas con discapacidad tenemos el mismo problema, si no tengo continuidad en la movilidad, no puedo desplazarme por la calle", ha defendido, al tiempo que ha añadido que hay "falta de criterio, y no se sigue lo abordado por ley, ya que se actúa sin tener en cuenta a todos los ciudadanos, sin darnos cuenta de que por donde puede andar una persona con discapacidad puede andar todo el mundo".

La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez, por su parte, ha recalcado "la grave situación que presentan los distritos de la ciudad en materia de accesibilidad, y en especial en los diferentes barrios que pertenecen a Carretera de Cádiz, una de las zonas más densamente pobladas de Málaga".

"El mal estado del acerado y la falta de mantenimiento en muchos de los casos hacen que personas mayores, con discapacidad sensorial o intelectual tropiecen y se caigan", ha reiterado, poniendo como ejemplo los alcorques de los árboles, "que se convierten en verdaderos obstáculos y en un grave peligro para las personas mayores, quienes padecen algún tipo de lesión que afecta a su movimiento o personas ciegas que terminan metiendo el pie en él y cayéndose".

"Otro de los problemas que se encuentran es el desnivel del acerado, ya que en ocasiones esa misma inclinación es demasiado elevada y las personas tienen que coger carrerilla con la silla de ruedas o el andador con el peligro de perder el equilibrio y terminar en el suelo", ha criticado.

Según Rodríguez, Málaga debe caminar hacia un modelo de "ciudad inclusiva y amable" y ha recordado que hablan de problemas de movilidad en barrios construidos en la década de los 70 y 80 "donde no se ha realizado ningún tipo de inversión en los últimos 25 años y que afecta especialmente a las personas mayores o con problemas de movilidad".

"Es más que evidente que la accesibilidad en los barrios es una asignatura pendiente de este equipo de gobierno, por eso pedimos al equipo de gobierno que destine una partida presupuestaria de los diez millones en inversiones que el grupo socialista ha negociado para los distritos para acabar con los puntos negros de accesibilidad que existen en los barrios", ha finalizado la concejala Rosa del Mar Rodríguez.