Bárbara Rey se pronuncia por primera vez tras ser ingresada por Covid: "Estoy agotada, espero que pronto acabe esto"

Esta semana, Bárbara Rey ingresó en el Hospital Quirón de Marbella tras haber dado positivo en Covid. La artista de 71, que aún no había sido vacunada, continúa hospitalizada, pero por fin ha dado sus primeras declaraciones tas conocerse la noticia.

Tras sentirse mal, la actriz acudió a la clínica y dio positivo en una PCR, algo que, tal y como explicó su hija Sofía Cristo, no entendían porque se había cuidado "con esmero" para no contraer la enfermedad.

Ahora, la exvedette, que estaba grabando la segunda edición de El desafío y tuvo que ser sustituida por Norma Duval, ha dado sus primeras declaraciones al periódico La Razón.

"Estoy muy agotada, lo siento, no te puedo coger el teléfono. Me faltan las fuerzas hasta para hablar y espero ir recuperándome poco a poco con los tratamientos que me están poniendo. Pero llevo unos días terribles", aseguró.

"Tengo algunos problemas cuando me tienen que poner una vía para los sueros, cuesta encontrarme las venas, pero qué le vamos a hacer, confío en irme recuperando día a día. Espero que pronto acabe todo esto", añadió hablando casi con susurros.

Según el diario, su entorno aseguró que está "baja de moral, preocupada y nerviosa" tras los primeros días ingresada. "Verse en una cama con agotamiento, respirando con problemas... es una losa muy grande. Pero todos la animamos mucho. No es fácil adaptarse a una situación así, pero ella es fuerte y saldrá airosa de todo", explican.