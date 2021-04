El conflicto relativo a Rocío Carrasco y Antonio David ha cobrado protagonismo desde que comenzó la emisión de Rocío: contar la verdad para seguir viva. Tanto es así, que ha trascendido incluso a Supervivientes 2021.

En la gala anterior, Antonio Canales aseguró que su relación con Fidel Albiac, marido de Carrasco, era mínima: "Lo he visto dos veces en la vida. Cuando Rocío Jurado estaba en su momento culmen y pasó lo de los collarines, vinieron a casa. Fue la tercera vez que lo he visto en mi vida, pero luego no he vuelto a tener relación con él", dijo.

Lo hizo después de que el presentador del concurso, Jorge Javier Vázquez, quisiera saber cómo era la relación con del artista con Olga Moreno, pareja de Antonio David, sabiendo que tenía relación estrecha con Fidel Albiac. Poco tardaron en hablar quienes aseguraban que las palabras del superviviente eran mentira, y que sí que se comunicaban habitualmente.

La última en desmentir a Antonio Canales ha sido Mónica, su propia defensora, y lo ha hecho en la gala emitida en Telecinco este jueves. Eso sí, aseguró que, detrás de esa falsedad, hay un motivo benévolo.

La docuserie sobre la vida de Rocío Carrasco ilustraba que Fidel Albiac se quedó en casa de Antonio Canales los dos meses que ella pasó impedida en el hospital tras el aparatoso accidente de coche que tuvieron ambos.

"Él ha estado en su casa. Antonio se ha ido sin ver el documental y sabiendo que esta pareja no quiere que se hable de ellos", explicó la defensora. "¿Por protegerlos?", insistió Jorge Javier Vázquez. En ese momento, la invitada asintió, pero matizó que Antonio y Fidel no guardan relación en el presente y que, cuando Albiac se hospedó en casa de Canales, este se encontraba de gira.