Olga Moreno pide que Rocío Carrasco se ocupe de sus hijos en 'Supervivientes 2021': "Es inhumano"

Este martes, Telecinco emitió el primer Supervivientes: en tierra de nadie. Dirigido por Carlos Sobera, se trata del debate del concurso y, además de funcionar como repositorio de los últimos acontecimientos, tiene sus propias pruebas, que desencadenan en hechos decisivos para el reality.

Ese fue el caso de la salvación de uno de los nominados: Gianmarco Onestini. Esto implicó que se mantienen con un pie fuera Olga Moreno, Tom Brusse y Lola, ante una gran indignación del público, en especial, por el esfuerzo de esta última. Sin embargo, este no fue el único varapalo de la noche para la mujer de Antonio David Flores.

Y es que, la superviviente fue duramente juzgada por unas declaraciones. En ellas, contaba su experiencia como madrastra de Rocío Flores y su percepción sobre su conflicto con su madre, Rocío Carrasco, en primera línea del panorama mediático desde que comenzara la emisión del documental en el que narra el maltrato al que fue sometida durante años.

Olga Moreno desmiente a Rocío Carrasco

Dicho documental ha supuesto la expulsión del guardia civil de Mediaset y un aumento considerable de las llamadas para denunciar episodios de violencia machista. Además, ha llevado a cuestionarse a muchos colaboradores de la prensa rosa la versión que han estado propagando sobre el asunto a lo largo de los años.

Sin embargo, y como era de esperar, Olga Moreno se mantiene junto a su marido y presenta una versión del mismo completamente distinta a la expuesta en el documental. "Yo pensaba que no venías, te lo juro. Me parece que le estás echando muchísimo valor. Tiene que ser de lo más duro no estar con Antonio David", le dijo Marta López a Moreno junto al mar. Por su parte, la aludida aseguró que el excolaborador de Sálvame le recomendó que cancelara su participación en el concurso.

"Te juro por mi hija que en la vida se ha hablado mal de la otra persona. Es como cuando dicen que si ha manipulado a los niños. ¿Tú crees que alguien puede manipular a Rocío Flores? Si es al contrario, le hemos tapado mogollón de cosas... lo que pasa es que los niños se van haciendo grandes y ellos mismos se dan cuenta", reflexionó Moreno.

"Tengo la conciencia súper tranquila, estamos muy tranquilos todos", añadió. Después, López confesó sentir envidia por la relación que su compañera tiene con Antonio David, pues parece "irrompible".

Por otra parte y respondiendo a una pregunta de la exconcursante de Gran Hermano sobre el concurso de Rocío Flores en la versión anterior de Supervivientes, donde la joven se explayó sobre su conflicto con su madre, Moreno dijo que su versión era coincidente.

"No le cogía el teléfono, o a veces se lo cogía y terminaba colgándole. Que se siente con los dos, que eso es inhumano. Que se preocupe solo por esos dos hijos, que son suyos, no son míos. En la vida me han llamado mamá, como se ha dicho. Me han llamado Oa. Yo he disfrutado de ellos, porque esos niños son para conocerlos", aclaró Moreno.

Tras las imágenes, Sofía Suescun se cuestionó si Rocío Flores realmente seguiría queriendo a su madre, algo que afeó Rafa Mora. Por su parte, Isa Pantoja comentó que flaco favor se hacía Olga Moreno insistiendo en hablar del tema si continuamente clama por que se la valore como concursante, independientemente del terremoto que tiene lugar en el exterior.