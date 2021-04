Ayuso declara "inadmisible" que Sánchez permita la "discriminación" de las Fuerzas del Estado en Cataluña

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "inadmisible" que el mandatario del Gobierno, Pedro Sánchez, permita la "discriminación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en el proceso de vacunación en Cataluña.

"Es inadmisible que Sánchez haya permitido la discriminación del Gobierno catalán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el proceso de vacunación. Todo nuestro apoyo a la Policía Nacional y Guardia Civil. Gracias por vuestro impagable servicio a España", ha escrito Ayuso en su cuenta de Twitter.

Estas declaraciones de la líder regional se producen tras el anuncio de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, donde ha señalado este martes que tomará las riendas de la campaña de vacunación contra la Covid-19 de las FCSE en Cataluña.

La decisión de Darias, según ella misma ha explicado en el Senado, llega tras meses en los que el Gobierno catalán no ha inmunizado a casi ninguno de estos cuerpos.

"Lo he pedido de todas las maneras posibles y no lo he conseguido y creo que no se puede esperar más", aseguró la ministra

Según los datos recogidos por la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), el 14% de la Policía destinada en Cataluña ha recibido una dosis, cifra que en la Guardia Civil se incrementa hasta el 15% cuando la media española está entre el 60 y el 70%.

De acuerdo con estos porcentajes, por el momento sólo han sido inoculados 545 policías nacionales de más de 3.800 en plantilla en Cataluña y poco más de 600 guardias civiles de una plantilla de 3.500 efectivos.

Además, la titular de la cartera sanitaria ha acusado a Cataluña de estar incumpliendo la estrategia acordada en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, que consideró a este grupo como trabajadores esenciales.

"Los miembros de las FCSE en Cataluña no han sido vacunados en los términos que sí lo han sido en otras comunidades autónomas y, por ello, hace ya una semana que el Gobierno ha tomado la decisión de vacunarles", ha sostenido Darias.

"Me parece una humillación"

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, también se ha pronunciado sobre este tema, en la misma línea que Ayuso, asegurando que le "parece una humillación" lo que hace el Gobierno catalán con las FCSE en el proceso de vacunación.

"Que los separatistas se nieguen a vacunar a las FCSE mientras el Gobierno calla es una infamia. Pero Sánchez opta por vacunarlos él antes que hacer cumplir la ley a sus socios y garantizar la igualdad en el acceso a la vacuna. Como servidor público, me parece una humillación", ha escrito Bal en su cuenta de Twitter.