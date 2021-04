¿Sabías que ocho cajas de cereales equivalen a un libro? Fomentar la lectura desde un punto de vista sostenible es posible, fácil y necesario. Y es por ello que queremos animarte a que este viernes, 23 de abril, celebres el Día del Libro de una forma consciente y respetuosa con el planeta. Te contamos cómo hacerlo.

"Es importante integrar la sostenibilidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay que pensar que todas y cada una de las decisiones que tomamos tienen un impacto en nuestro entorno", explica a 20Minutos Cristina Muñoz, coordinadora de comunicación corporativa en Ecoembes.

La ciudadanía está cada día más concienciada en el cuidado del medioambiente, aunque nunca está de más dar algunos consejos para frenar la crisis climática a nivel individual, desde nuestra casa y apostando, además, por la cultura. "Hoy en día hay un 83,5% de personas que reciclan a diario", celebra la experta, quien nos da seis recomendaciones.

1. Recicla en el contenedor azul

Afortunadamente, cada vez hay más personas que tiran el papel y el cartón al contenedor adecuado: el azul. Cabe decir que muchos de estos residuos son libros que ya no interesan a sus dueños. Este es el primer consejo que te podemos dar para aunar lectura y sostenibilidad, pero hay más.

Si tienes dudas sobre dónde depositar cualquier desecho, Ecoembes cuenta con una herramienta que te puede ayudar a acudir al contenedor adecuado. Se trata de AIRE, un asistente virtual cuyo fin es resolver todas las preguntas que te surjan sobre reciclaje.

2. Regala libros a tus seres queridos

Seguro que en más de una ocasión le has recomendado un buen libro a un amigo o familiar. Compartir es vivir, y, por ello, es mucho mejor que les regales un ejemplar de ese título que tanto te gustó en su día para que lo incluyan en su estantería. Es posible que tú ya no lo vuelvas a leer, pero tirarlo al contenedor de reciclaje (recuerda, el azul) no es la única opción. Hay muchas posibilidades.

"Un libro cuenta una historia, algo de lo que puedes aprender. Puede que a ti no te sirva, pero a otros sí", dice Muñoz. Por otro lado, es aconsejable que, cuando se te acumulen los libros en casa, optes por la opción de dejarlos en la de otra persona. Incluso puedes guardarlos en un trastero, pero no los tires a la basura.

3. Libros como donativo

Hay bibliotecas públicas, colegios, ONGs y otras instituciones que están abiertas a recibir libros como donativo. Tal y como señala Muñoz, "hay que alargar la vida de los libros lo máximo posible".

4. Elige libros de papel reciclado

"A la hora de comprar un libro es bueno preguntarse si es de papel reciclado", apunta Muñoz. En este sentido, también puedes comprobar si el ejemplar que te interesa leer contiene la Certificación Forestal FSC, un mecanismo que permite verificar y acreditar que la materia prima de origen forestal utilizada por la industria procede de bosques gestionados bajo criterios de sostenibilidad. El uso de libros electrónicos también es una buena medida ecológica.

5. Hacer manualidades

Si tienes libros que se encuentran en mal estado, lo cual podría impedir disfrutar de su lectura, siempre puedes darles un segundo uso convirtiéndolos en muebles, marcos de fotografías o cualquier otra cosa. Simplemente, deja que aflore la imaginación, sé creativo y pasa un buen rato. Plataformas como Pinterest, Instagram o YouTube pueden ayudarte a adquirir ideas.

6. 'Bookcrossing'

Muñoz nos da un último consejo: apuntarse al Bookcrossing. "Hace años se puso muy de moda. Puedes dejar libros en parques, estaciones de transporte...", señala sobre esta práctica, que consiste, básicamente, en dejar libros en lugares públicos para que los recojan otros lectores, quienes después harán lo mismo. Hay muchas opciones. Escoge la que más te guste, lee y cuida el planeta.