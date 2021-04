La Policía investiga al tuitero Alvise Pérez por incitación al odio tras publicar una serie de tuits contra los mena

El incendiario tuitero próximo a Vox Alvise Pérez ha sido citado a declarar por la Policía en calidad de investigado no detenido por un presunto delito de incitación al odio, según ha informado el propio Pérez en su cuenta de Twitter y han confirmado fuentes policiales a este periódico.

"Filtrar cómo esta madrugada varios marroquíes han secuestrado y violado a una cría con un 66% de minusvalía tiene consecuencias: La Brigada de Información me imputa un “delito de odio” y me llama a declarar. Se llama tiranía. La censura no es libertad. La verdad no es delito", decía Pérez en el mensaje en que comunicaba a sus seguidores lo ocurrido.

La imputación llega apenas unas horas después de que el tuitero publicara un par de mensajes con descalificaciones contra los menas en la misma red social. "Me da igual lo que cueste un MENA. Ni gratis los quiero aquí. Son ilegales, violaron la Ley y deben volver a sus países", escribía. "Los MENAS no nos cuentan solo 4.700€ al mes, sino una media de 7.000€", añadía en referencia al anuncio de Vox de cara a la campaña a las autonómicas madrileña que ya investiga la Fiscalía.

🛑Filtrar cómo esta madrugada varios marroquíes han secuestrado y violado a una cría con un 66% de minusvalía tiene consecuencias:



La Brigada de Información me imputa un “delito de odio” y me llama a declarar.



Se llama tiranía



La censura no es libertad.

La verdad no es delito. pic.twitter.com/X4jDqaXQjk — Alvise Pérez (@Alvisepf) April 21, 2021

"1. El 30% de menores en 'centros de protección' de Madrid son ya MENAS. 2. Un grupo de marroquíes acaba de secuestrar y violar en una casa de Parla a una joven española con discapacidad. 3. Están secuestrando informativamente todo delito de MENAS e ilegales en campaña electoral", publicaba en otro mensaje.