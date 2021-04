Mercedes Milá se enfada en directo con La Sexta por censurar algunas palabras de Miguel Bosé: "Hacen el ridículo"

Después de que este martes, mostrara en Instagram que se había vacunado y se acordara de Miguel Bosé dedicándole algunas palabras en su post, Mercedes Milá acudió a Más vale tarde para dar su opinión acerca de la entrevista que hizo el cantante con Jordi Évole el pasado domingo.

Para contextualizar el tema, Hilario Pino mostró unas imágenes de 1992 de Queremos saber, programa de Antena 3 presentado por Mercedes Milá en el que Miguel Bosé apareció para desmentir los rumores de que había muerto por SIDA. Este fragmento también se vio en Lo de Évole, pero en esta ocasión Más vale tarde lo emitió poniendo pitidos para censurar las palabras "drogadicto" y "maricón", algo que molestó a la periodista.

"Lo que me parece alucinante es que tu cadena, Antena 3, ponga un pitido cuando Miguel Bosé dice 'drogadicto' y 'maricón'. Pero por favor, Hilario, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa, que no se pueden escuchar esas dos palabras?", preguntó la expresentadora de Gran Hermano.

"Es protección infantil, el horario de tarde", respondió Hilario Pino. "¡¿Pero qué protección infantil, ni qué niño muerto?! ¡Por Dios!", exclamó la invitada, y el presentador intentó justificar que ellos no ponían las normas. "Los que las pongan hacen el ridículo, o no han escuchado a un niño hablar, que es otra posibilidad", añadió Milá.

Su opinión de Miguel Bosé

Después de este enfado inicial, la catalana opinó sobre la entrevista del cantante en laSexta y contó cómo lo vivió ella como amiga suya: "Yo no le dije a Miguel lo que tenía que hacer o no hacer. Lo que sí hice, cuando él me envió un vídeo que me pareció una locura, fue llamarle para decirle: 'Oye, lo que estás diciendo de Bill Gates y del GAVI, creo que estás equivocado".

"Tengo un cuñado que trabaja con Bill Gates y le ofrecí hablar con él, pero no quiso, como no quiso escuchar al científico que le trajo Évole", aseguró. "Me da muchísima pena, me rompió el corazón porque es un Miguel deteriorado, que no escucha y que parece que ha descubierto la pólvora a su edad".

"A pesar de todo eso, es mi amigo, mi niño y lo quiero muchísimo, pero me alucina que diga que su madre no murió de Covid sino que la han sedado hasta la muerte. Sinceramente, creo que eso es una brutalidad y me angustió mucho escucharlo", opinó la periodista.