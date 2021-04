Pepe Rodríguez teme por el futuro de su negocio, El Bohío, el exitoso restaurante que dirige en el municipio toledano de Illescas. Preocupado por los efectos de la pandemia de la Covid-19 y agarrado al éxito de MasterChef, el cocinero ha contado a la revista Lecturas en qué punto se encuentra en su faceta laboral.

El chef ha concedido una entrevista al medio de corazón con motivo de la novena edición del talent culinario, donde cumple con su papel de juez junto con sus compañeros Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Su trabajo en la pequeña pantalla ha supuesto una salvación para él en medio de la crisis global.

"No las tengo todas conmigo", admite en la conversación, pues, de empeorar la situación, el negocio familiar podría cerrar sus puertas tras casi un siglo abierto al público: "Estamos en ese límite. Yo voy a dar todo lo que pueda para mantenerlo hasta que un día diga: 'Señores, hasta aquí hemos llegado".

"Ojalá que no llegue, pero no descarto nada. Hay un momento en que cada uno tiene un límite", opina antes de mencionar a su amigo Jordi Cruz: "Él lleva desde septiembre cerrado. Yo abrí todo el verano, nos cerraron localmente 15 días en septiembre. He abierto octubre, noviembre y diciembre. Enero, febrero y marzo hemos cerrado porque han cerrado a todos".

El chef subraya que "la situación es jorobada". "Si solo tuviéramos los restaurantes, sufriríamos", reconoce, recordando así qué medidas tuvo que tomar tras la llegada del coronavirus: "Despedí, en un primer momento, a gente que había contratado como extras unos pocos días".

"El resto entramos al ERTE. Ahora estamos todos trabajando, pero hemos estado entrando y saliendo del ERTE para que salieran los números, porque el trabajo ha descendido un 40 o 50%. No puedes tener la misma plantilla", sentencia el chef.