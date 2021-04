Unos 2.300 lorquinos están llamados a vacunarse este jueves en el complejo deportivo Felipe VI

El concejal de Sanidad, José Ángel Ponce, ha recordado a la ciudadanía que si no se pertenece a ese grupo de edad es mejor no acudir aunque se reciba la citación, pues no será vacunado.

En el caso de que se reciba un mensaje citando a la vacunación y la persona no cumpla con la franja de edad establecida, será necesario comprobar si el número de teléfono está asociado a un familiar que sí haya nacido en esos años.

Asimismo, Ponce ha apuntado que aquellas personas que no les haya llegado el mensaje con la citación y nacieron en 1959 y 1960 pueden acudir al complejo para recibir una dosis de la vacuna.